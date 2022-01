Squash. Mistrzostwa Szczecina i podium 15-latki we Wrocławiu

Magda Chomicka i Mateusz Osojca zostali mistrzami Szczecina w squashu. O tytuły zawodnicy rywalizowali w weekend w Squash Zone Clubie. W mistrzostwach zabrakło młodej nadziej szczecińskiego squasha Toli Otrząsek, która w tym czasie z stanęła na podium w turneju seniorskim PZSQ najwyższej rangi we Wrocławiu.

Mistrzostwa Szczecina rozgrywane pod patronatem Polskiej Federacji Squasha zgromadziły ponad 40 uczestników. W kategorii kobiet bezkonkurencyjna okazała się Magda Chomicka, zwyciężając bez straty seta w całej imprezie. W finale pokonała Sonię Rak 11:7, 11:3. 11:6. W meczu o trzecie miejsce wielki, pęiciosetowy bój stoczyły Kamila Prucnal i Hania Strzębała. Prucnal prowadziła już 2:0 w setach, ale wtedy lepszą grą błysnęła Strzębała, doprowadziła do wyrównania i objęła prowadzenie w decydującym secie. Późnej do głosu ponownie doszła przeciwniczka, która seriami zdobywała punkty i sięgnęła po brązowy medal.

W kategorii Open najlepszy był Mateusz Osojca reprezentujący Babolat Squash Zone Team, który w finale pokonał Grzegorza Gajewskiego. Choć finał zakończył się w trzech setach, to Gajewski miał swoje szanse – w drugim i trzecim secie nie wykorzystał trzech piłek setowych. Ostatecznie Osojca zwyciężył 11:8, 15:13, 12:10. W pojedynku o trzecie miejsce Michał Stawarski pokonał Jakuba Stachurskiego.

W tym samym czasie we Wrocławiu w turnieju seniorskim PZSQ najwyższej rangi „A” – udanie rywalizowała 15-latka Tola Otrząsek. Już sam udział w półfinale został odebrany jako wielka sensacja w polskim squashu, a niewiele brakowało by nasza juniorka zameldowała się w finale! Półfinałowe starcie z wielokrotną mistrzynią Polski – Dominiką Witkowską było bardzo dramatyczne, ale doświadczenie Witkowskiej pozwoliło jej wygrać decydującą partię 11:9. W meczu o trzecie miejsce Tola nie zwolniła tempa, pokonując faworyzowaną Czeszkę Klarę Kohlerovą 3:0. Tym samym pierwsze w historii podium turnieju kategorii A dla tak młodej zawodniczy stało się faktem.

(woj)