Squash. Nowa energia z Warszewa

Bardzo ciekawy przebieg miała weekendowa rywalizacja w największej amatorskiej lidze squasha w Polsce. Po pierwsze zwycięstwo w karierze sięgnął Marcin Wysocki, a do rozgrywek dołączyła społeczność nowego szczecińskiego klubu MyWay Fitness z Warszewa. W rankingu ligowym sklasyfikowanych jest już 160 graczy.

Marcin Wysocki, który regularnie w całym sezonie plasował się w czołówce pokonał kolejną granicę. Po dramatycznym meczu pokonał faworyzowanego Jannika Unlanda 22:20 dołączając tym do wąskiego grona zwycięzców rund. Trzeci w Mabo B Zone Club był Jakub Roguski.

Druga grupa tym razem nie odstawała poziomem od ekstraklasy, pasjonującą walkę o awans stoczyli Krzysztof Ochociński (Kołobrzeg), Arkadiusz Pańczyk i Krzysztof Walczak. Ochociński łącznie różnicą ledwie pięciu punktów pokonał rywali i za trzy tygodnie zobaczymy go w rywalizacji z czołówką Szczecina.

W grupie trzeciej i czwartej dominowali faworyci – Radosław Cieśluk, Grzegorz Etynkowski, oraz Jakub Chodań i Michał Kotermański. Awans z kolejnych grup wywalczyli:Dariusz Czechowski, Damian Daciuk; Rafał Trawiński, Jagoda Sidor; (G7) Adam Stanke, Jarek Jańczuk; Marcin Storek, Mateusz Maćkiewicz; Magdalena Wojtowicz, Magda Grzymkowska.

- Muszę przyznać, że bardzo zaskoczyli nas nowi gracze, których aż trzynastu dołączyło do Toyota SLS. Klub MyWay wykonał naprawdę dobrą pracę, angażując swoją społeczność. Sami uczestnicy okazali się też bardzo otwarci i entuzjastycznie nastawieni do przygody z ligą. Ten weekend dał nam nowej energii do działania i nie możemy już doczekać się kolejnej rundy w klubie Rampa Squash Club oraz Myway Fitness - mówi Piotr Chomicki.

(woj)