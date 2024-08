Sport i rekreacja. W Kluczu kajaki i siatkówka

Wizualizacja: UM Szczecin

Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na wykonanie pomostu rekreacyjnego, montaż małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania „Przystań Klucz”. Chodzi o realizację kolejnego zwycięskiego projektu ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem rejon nieco mniej znany, ale niezwykle malowniczy: Kanał Klucki i ulica Perkuna. To właśnie tam, na niezagospodarowanym terenie ze starym pomostem powstanie nowa przystań oraz miejsce do rekreacji i sportu. W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie nowy pomost pływający do cumowania kajaków, a także punkt widokowy nad wodą. Na brzegu staną m.in.: wiata grillowa, leżaki, stoły piknikowe, ławki. Będzie plac zabaw oraz boisko do siatkówki. Teren zostanie oświetlony i obsadzony ozdobnymi krzewami. Firmy zainteresowane budową przystani mogą składać swoje oferty na Platformie zakupowej do 3 września do godz. 9. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 70 dni od momentu przekazania placu budowy.

(oprac. mij)