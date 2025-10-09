Siatkówka. Wraca rozgrywająca

Ewelina Wilińska przed laty odnosiła już z Chemikiem duże sukcesy. Fot. Ryszard Pakieser

Ewelina Wilińska znana pod panieńskim nazwiskiem Polak podpisała krótkoterminowy kontrakt z Chemikiem Police. W klubie pozostanie do czasu powrotu do treningów podstawowej rozgrywającej Katarzyny Partyki.

Ewelina Wilińska grała już w Policach w sezonie 2019/2020, a z Chemikiem sięgnęła po mistrzostwo Polski, Puchar Polski i Superpuchar. Po rozstaniu z Policami grała jeszcze w ekstraklasie w BKS Bielsko i Budowlanych Łódź.

- Czasu na przygotowanie jest mało, ale liczę, że pomoże mi doświadczenie. Trenujemy, bo za kilka dni rusza Tauron Liga. Chemik to klub, który bardzo dobrze wspominam. Poza tym … chcę obalić mit, że z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu - mówi Ewelina Polak.

Trener Chemika Dawid Michor jest szwagrem Eweliny Wilińskiej, która została już zgłoszona do rozgrywek i będzie w składzie meczowym na inaugurację sezonu z Sokołem Mogilno. (woj)

