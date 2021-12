Siatkówka. Wpadka Chemika w Bielsku

Siatkarki Chemika Police niespodziewanie przegrały pięciosetowy pojedynek w Bielsku-Białej. To była trzecia porażka mistrzyń Polski w tym sezonie.

BKS Bielsko - Chemik Police 3:2 (29:27, 20:25, 25:20, 23:25, 15:11)

Chemik: Rios, Kąkolewska, Brakocević-Canzian, Wasilewska, Łukasik, Milenković, Stenzel (libero) oraz Lipska, Czyrniańska

Ostatni w starym roku mecz ligowy wyraźnie nie wyszedł Chemikowi. Policzanki miały ogromne kłopoty z przyjęciem zagrywek rywalek i skutecznością ataku. Mistrzynie Polski kończyły co trzeci atak i 18 punktów straciły po bloku rywalek. Liderka Chemika Brakocević-Canzian była mocno eksploatowana w ataku i choć zdobyła efektowne 27 punktów to na 62 ataki skończyła tylko 22. 15 punktów, w tym 5 blokiem dorzuciła Kąkolewska. W ekipie z Bielska nie do zatrzymania była zdobywczyni 28 punktów Orvosova.

(woj)