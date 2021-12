Siatkówka. Amerykanka wzmacnia Chemika

Chemik Police podpisał kontrakt z amerykańską siatkarką Dani Drews. Nowa przyjmująca dołączy do ekipy mistrzyń Polski na początku stycznia.



Dani Drews ma 183 centymetry wzrostu, jest leworęczna i ostatnie pięć lat spędziła w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej, gdzie broniła barw Utah. Najmocniejszą stroną siatkarki jest atak - w ciągu pięciu sezonów zdobyła ponad 2000 punktów atakiem.



- Właśnie skończyłam seniorski sezon w Utah. To jest moment, w którym mogę zacząć profesjonalną karierę. Bardzo cieszę się z podpisania kontraktu w Chemiku. Będzie to dla mnie szansa rozwoju jako zawodniczka i ukształtowanie się jako człowiek- mówi nowa siatkarka Chemika cytowana przez klubową stronę internetową.

(woj)