Siatkówka. Siatkarki Chemika z komplet punktów. Łatwe zwycięstwo z beniaminkiem

Chemik Police - UNI Opole 3:0 (25:19, 25:12, 25:21)

Chemik: Kowalewska, Kąkolewska, Wasilewska, Łukasik, Czyrniańska, Milenković, Stenzel (libero) oraz Rios, Połeć, Lipska, Żurawska (libero)

Siatkarki Chemik od zwycięstwa nad beniaminkiem z Opola rozpoczęły rundę rewanżową Tauron Ligi. Dzięki kompletowi punktów mistrzynie Polski umocniły się na pozycji lidera tabeli. MVP spotkania wybrano Martynę Czyrniańską, dla której pierwsze takie wyróżnienie w karierze.

Chemik zagrał w tym spotkaniu bez kontuzjowanej Brakocević-Canzian, ale nie przeszkodziło to w odniesieniu łatwego zwycięstwa. Mecz trwał 85 minut i tylko w trzecim secie siatkarki z Opola poważniej postawiły się Chemikowi. Sukces Chemik zawdzięcza skutecznej grze w ataku. Policzanki kończyły co drugą wystawioną piłkę. Na siatce nie do zatrzymania była Czyrniańska, która punktowała w 12 z 18 ataków. 10 piłek skończyła Łukasik zastępująca na pozycji atakującej Brakocević-Canzian. 12 punktów atakami z środka siatki dołożyły też środkowe Kąkolewska i Wasilewska.

W UNI atak ciągnęły tylko dwie siatkarki. Bidias i Bączyńska zdobyły łącznie 23 punkty.

(woj)