Siatkówka. Superpuchar jednak nie dla Chemika

Siatkarki Chemika przegrały po tie-breaku mecz o Superpuchar. Trofeum po raz drugi z rzędu zdobył Developres Rzeszów.

Chemik Police - Developres Rzeszów 2:3 (25:22, 26:24, 16:25, 18:25, 10:15)



Chemik: Korneluk, Brakocevic-Canzian, Almeida de Souza, Wasilewska, Łukasik, Czyrniańska, Stenzel (libero) oraz Cipriano, Oveckova, Sikorska

Pierwsze w sezonie trofeum w sezonie 2022/2023 padło łupem siatkarek Developresu. Rzeszowianki do odniesienia triumfu potrzebowały w Netto Arenie blisko 150 minut. Spotkanie było niezwykle emocjonujące. Policzanki po dwóch wygranych setach wyraźnie oddały inicjatywę rywalkom, które rozstrzygnęły na swoją korzyść trzy kolejne partie, w tym tie-break do 10. Do wygranej poprowadziły zespół z Rzeszowa Orvosova i Blagojević, które łącznie zdobyły 50 punktów. W Chemiku najskuteczniejsza była Brakocević-Canzian, która punktowała 25 razy

Dla Chemika była to pierwsza porażka w oficjalnym meczu od lutego, kiedy to stanowisko pierwszego trenera objął Marek Mierzwiński.(woj)