Siatkówka. Polki lepsze od Chorwatek

Reprezentacja polskich siatkarek od zwycięstwa nad Chorwacja rozpoczęła występ na mistrzostwach świata. W inauguracyjnym spotkaniu turnieju wystąpiły dwie zawodniczki Chemika Police Agnieszka Korneluk i Maria Stenzel.

Polska - Chorwacja 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:15)

Polska: Korneluk, Witkowska, Górecka, Stysiak, Wołosz, Różański, Stenzel (libero) oraz Gałkowska, Fedusio, Szlagowska i Wenerska.

Polki napotkały na spory opór rywalek, prowadzonych przez byłego trenera Chemika Ferhata Akbasa. Po dość spokojnie wygranym pierwszym secie, w którym brylowała Stysiak, Chorwatki zdecydowanie lepiej prezentowały się w kolejnej partii. Poprawiły skuteczność i szybko objęły kilkupunktowe prowadzenie. Dobra gra polskich środkowych pozwoliła zmniejszyć różnicę punktową, ale Chorwatki nie oddały przewagi do końca II seta.

Dobra passa Chorwatek trwała jeszcze do stanu 8:15 w III secie. Polki dopiero w tym fragmencie wróciły do gry. Doprowadziły do wyrównania (20:20), a decydujący punkt przyniósł atak policzanki Agnieszki Korneluk.

W czwartej odsłonie tylko na początku gra była punkt za punkt. Później Polki wskoczyły na wyższy poziom. Odskoczyły na 20:14 i do końca meczu oddały rywalkom już tylko punkt.

Bohaterkami meczu był najskuteczniejsze w polskiej drużynie Stysiak i Różański, ale świetnie spisały się także środkowe Wikowska i Korneluk. Siatkarka Chemika w meczu z Chorwacja skończyła 8 z 13 ataków i zdobyła 5 punktów blokiem. (woj)