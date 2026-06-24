Siatkówka. Pierwszy transfer Lotto Chemika

Fot. materiały prasowe

Pola Janicka została nowa siatkarką Lotto Chemika Police. To pierwszy transfer przychodzący do ósmej drużyny poprzedniego sezonu Tauron Ligi. Wcześniej z polickim klubem przedłużyły kontrakty reprezentacyjna środkowa Maja Koput, Natalia Mędrzyk, Agata Nowak, Julia Orzoł i Katarzyna Partyka.

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Nowa rozgrywająca Chemika ma za sobą trzy sezony w najwyższej klasie rozgrywkowej. Występował w UNI Opole, a ostatnio w rozgrywkach 2024/2025 w Stali Mielec. 22-latka ma za sobą 52 występy w Tauron Lidze.

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– Potrzebuję stabilizacji, miejsca, w którym mogę w pełni skupić się na siatkówce. Chemik jest tego gwarancją, słyszałam od wielu koleżanek, które tutaj grały. Dlatego cieszę się i jestem wdzięczna, że dołączam do drużyny i wracam na boiska Tauron Ligi – mówi Pola Janicka.

(woj)

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