Siatkówka. Dawid Michor już w Mogilnie

Dawid Michor przenosi się do Mogilna

Po dwóch sezonach spędzonych w LOTTO Chemiku Police, Dawid Michor objął posadę trenera w Sokole& Hagric Mogilno. Szkoleniowiec, który przed dwoma laty zadebiutował w roli pierwszego szkoleniowca w Tauron Lidze dwukrotnie wprowadził Chemika do ćwierćfinału play-off. Zdobył też w sezonie 2024/2025 tytuł Trenerskiego Odkrycia Roku.

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- Zakontraktowanie tak utytułowanego i doświadczonego trenera jakim jest Dawid Michor, to milowy krok w organizacji Klubu. Głęboko wierzę, że zbliżający się sezon będzie przełomowy zarówno dla trenera Dawida jak i Sokoła & Hagric Mogilno – powiedziała prezes klubu Agnieszka Laskowska.

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