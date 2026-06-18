Siatkówka. Maja Koput nadal w Chemiku

Maja Koput w kolejnym sezonie znów stanowić będzie o sile bloku Chemika. Fot. Stanisław Zyblewski

LOTTO Chemik Police poinformował swoich kibiców o przedłużeniu kontraktu z młodą reprezentantką Polski, Mają Koput. 19-letnia środkowa efektownie zadebiutowała w minionym sezonie w Turon Lidze, a teraz przebojem wdarła się do kadry seniorek i uczestniczy aktualnie w drugim turnieju prestiżowej Ligi Narodów w Bangkoku.

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– Dostałam dużą szansę i chcę zrobić wszystko, żeby ją wykorzystać. Uczę się, zbieram doświadczenie, a Chemik wydaje się być idealnym ku temu miejscem. Skupiam się na siatkówce, bo cała reszta jest zaopiekowana – mówi Maja Koput.

Maja Koput w minionym sezonie zadebiutowała w Turon Lidze. Szybko wywalczyła sobie miejsce w podstawowym składzie Chemika i w 26 spotkaniach zdobyła 183 punkty – 94 w ataku, 19 zagrywką i 70 blokiem. W rankingu blokujących ligi znalazła się w czołowej „dziesiątce”, a na Gali Polskiej Ligi Siatkówki została wybrana Odkryciem Sezonu.

Oficjalnie obok Mai Koput w składzie Chemika na kolejny sezon pozostały także: Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Agata Nowak i Katarzyna Partyka.

(woj)

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