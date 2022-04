Siatkówka. Pierwszy półfinałowy mecz dla Chemika

Siatkarki Chemika bez straty seta wygrały w czwartek (21 kwietnia) pierwszy mecz półfinałowy Tauron Ligi i w poniedziałek pojadą do Łodzi przypieczętować swój awans do wielkiego finału.

Chemik Police - Budowlani Łódź 3:0 (25:16, 25:21, 25:17)

Chemik: Czyrniańska, Brakocević-Canzian, Wasilewska, Kąkolewska, Kowalewska, Łukasik, Stenzel (libero) oraz Milenković, Pol, Lipska, Rios

Mistrzynie Polski kontynuują swoja zwycięska passę w Tauron Lidze pod wodza trenera Marka Mierzwińskiego. Po trzech zwycięstwach w końcówce sezonu zasadniczego i wygranej bez straty seta ćwierćfinałowej rywalizacji z UNI Opole, teraz pokonały Budowlanych.

Mecz od początku przebiegał pod dyktando policzanek, które miały zdecydowanie więcej atutów w ataku. Choć nie był to dzień Czyrniańskiej, ani Brakocević-Canzian, to ciężar zdobywania punktów wzięły na swoje barki Łukasik i Kąkolewska. Ta ostatnia, podobnie jak druga środkowa Wasilewska, była też bardzo skuteczna w bloku. W ostatnim secie atak Chemika dodatkowo pociągnęła Milenković.

W drużynie Budowlanych co druga piłka w ataku trafiała do Cleger, ale przy jej 40-procentowej skuteczności i braku wsparcia koleżanek z drużyny, było to zdecydowanie za mało, aby zatrzymać mistrzynie Polski. Najwięcej problemów łodzianki sprawiły Chemikowi w II secie. Prowadziły już kilkoma punktami, ale zacięły się przy stanie 10:15. Później Chemik odzyskał inicjatywę i wypunktował rywalki. Trzeci set był już pod kontrolą policzanek, które w poniedziałek w Łodzi mogą już przypieczętować awans do finału Tauron Ligi.

Statuetkę MVP czwartkowego meczu otrzymała Martyna Łukasik, która atakowała z 59-procentową skutecznością i zdobyła 14 punktów.

