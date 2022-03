Siatkówka. Chemik ograł Developres i jest liderem!

Dopiero ostatni mecz sezonu zasadniczego Tauron Ligi zadecydował o końcowym układzie tabeli i rozstawieniu przed play-offami. Chemik po raz pierwszy w tym sezonie pokonał w oficjalnym spotkaniu Developres i dzięki zdobytemu kompletowi punktów zastąpił rzeszowianki na pozycji lidera tabeli.

Chemik Police - Developres Rzeszów 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:12)

Chemik: Kąkolewska, Czyrniańska, Łukasik, Brakocević-Canzian, Wasilewska, Kowalewska, Stenzel (libero) oraz Pol, Połeć, Lipska

W tym sezonie Chemik przegrał już dwa oficjalne spotkania z Developresem. Mecz o Superpuchar i pierwsze spotkanie ligowe w Rzeszowie kończyły się wygranymi w tie-breaku podopiecznych Stefana Antigi. Na finiszu sezonu zasadniczego Chemik skutecznie zrewanżował się tegorocznym ćwierćfinalistkom Ligi Mistrzyń. W ponad dwugodzinnym meczu drużyna trenera Marka Mierzwińskiego zainkasowała komplet punktów.

Pierwszy set początkowo toczył się pod dyktando Developresu, który prowadził już czterema punktami. Chemik za sprawą skutecznej gry na skrzydłach i bezbłędnych atakach Czyrniańskiej, Łukasik i Brakocević-Canzian odrobił straty i objął prowadzenie 1:0. W drugiej odsłonie mistrzynie Polski do dobrej gry ofensywnej dołożyły jeszcze trudna zagrywkę. Na tak grający Chemik rzeszowianki nie miały recepty i przegrały drugiego seta do 19.

Trzecia odsłona rozpoczęła się od kilkupunktowego prowadzenia Chemika, ale w połowie seta gra policzanek się zacięła. Siadło przyjęcie, a nieomylne wcześniej skrzydłowe Chemika zaczęły seryjnie popełniać błędy. Tym razem to rzeszowianki odskoczyły na trzy punkty. Receptą na kłopoty Chemika okazało się rozegranie akcji do środkowych. Punkty Wasilewskiej i blok Czyrniańskiej na moment przerwały ofensywę rywalek. W emocjonującej końcówce tej partii nieskuteczne akcje Brakocević-Canzian i Łukasik pozwoliły Developresowi doprowadzić do kolejnej odsłony meczu.

Czwarta partia rozpoczęła się nerwowo od nieskutecznych ataków Brakocević-Canzian. Serbka po chwili zrehabilitowała się asem serwisowym i Chemik odskoczył na 7:4. Skuteczne zagrywki, poprawa skuteczności ataku i punktowe bloki dały policzankom dziesięciopunktowe prowadzenie. Zmiany w składzie Developresu nie były w stanie zatrzymać rozpędzonych mistrzyń Polski. Rzeszowianki w ostatnim secie zostały rozbite do 12

W fazie ćwierćfinałowej play-off Chemik zagra z Uni Opole, a w półfinale zwycięzca tej pary trafi na Budowlanych Łódź lub Legionovię Legionowo.

(woj)