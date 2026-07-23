Siatkówka. Mistrzyni Polski w Chemiku

Agata Milewska wzmacnia Lotto Chemik przed nowym sezonem

Do zespołu Lotto Chemika Police dołączyła Agata Milewska. 20-letnia środkowa w poprzednim sezonie występowała w Budowlanych Łódź, z którym zdobyła pierwsze w karierze mistrzostwo Polski.

REKLAMA

Dla siatkarki najbliższy sezon będzie trzecim w najwyższej klasie rozgrywkowej. Debiutowała przed dwoma laty w barwach Stali Mielec i już w debiutanckim sezonie została wybrana Odkryciem Sezonu. Przed rokiem siatkarka trafiła do Budowlanych Łódź. W ekipie późniejszych mistrzyń Polski nie dostawała jednak zbyt wielu okazji pokazania się na parkiecie. Zagrała tylko w sześciu meczach i 14 setach swojej drużyny w sezonie zasadniczym

⁠- Potrzebuję stabilizacji. Miejsca, w którym wiem, że będę mogła w 100% skupić się na siatkówce. Dlatego Chemik wydaje się być idealnym wyborem. Cieszę się, że dołączam do klubu i postaram się dać z siebie wszystko - mówiła po podpisaniu kontraktu z Chemikiem Agata Milewska.

Kontrakt z Agatą Milewską oznacza, że w składzie Chemika na nowy sezon pozostały do obsadzenia jeszcze tylko dwa miejsca. (woj)

REKLAMA