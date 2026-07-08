Siatkówka. Młodość i doświadczenie

Dominika Ziołnowska w koszulce Lotto Chemika Fot. Chemik Police/Facebook

Z dnia na dzień jest coraz mniej niewiadomych w składzie Lotto Chemika Police na nowy sezon. W ostatnich dniach klub odkrył nazwiska kolejnych pozyskanych siatkarek i zamknął obsadzanie kolejnych pozycji.

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Nowy skład będzie mieszanką doświadczenia i młodości, a policki klub po raz kolejny nie boi się stawiać na ligowe debiutantki. Ligowe nowicjuszki z poprzednich sezonów Maja Koput i Julia Orzoł są właśnie z seniorską kadrą na ostatnim turnieju kontynentalnym Ligi Światowe w Japonii. Teraz w ich ślady mogą pójść kolejne młode siatkarki.

Tym razem szeregi Chemika zasiliły dwie nastolatki Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Polic – 16-letnia libero Julia Bogucka oraz 18-letnia środkowa Ewelina Mieszała. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Policach, jest bezpośrednim partnerem klubu, a włączenie młodych zawodniczek do kadry pierwszego zespołu to efekt współpracy między klubem, a lokalną akademią.

– Zacieśniamy współpracę z Akademią SMS Police. Stworzenie piramidy szkoleniowej, która stopniowo prowadzi do seniorskiej drużyny Chemika, od zawsze było naszym celem. Dlatego cieszą nas sukcesy SMS i kolejne zdobywane mistrzostwa. Mamy nadzieję, że współpraca będzie obowiązywać przez długie lata i wiele wychowanek trafi do seniorskiej drużyny, a potem reprezentacji Polski – mówi prezes Lotto Chemika Radosław Anioł.

Wcześniej rozgrywającą klubu została 20-letnia Pola Janicka, która będzie zmienniczką dla Katarzyny Partyki.

Klub nie tylko jednak stawia na młodzież, ale także na doświadczenie. Chemik pozyskał 31-letnią środkową Dominikę Ziołnowską (znaną pod panieńskim nazwiskiem Witkowska), która ostatnie 6 sezonów spędziła w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przez trzy ostatnie lata była podstawową zawodniczką Pałacu Bydgoszcz.

– Zespół musi mieć doświadczone siatkarki, a Dominika ma na koncie wiele sezonów w Tauron Lidze. Mamy nadzieję, że dobrze wkomponuje się w drużynę, zarówno sportowo, jak i charakterologicznie – mówi Radosław Anioł.

Kibice czekają teraz na ogłoszenie nazwisk dwóch atakujących, które trafią do Chemika i na nowego trenera.

(woj)

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