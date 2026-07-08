Siatkówka. Julia Orzoł z szansą na debiut

Julia Orzoł (pierwsza z prawej) czeka na swój reprezentacyjny debiut w Lidze Narodów. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Polskie siatkarki zameldowały się w Japonii, gdzie w środę rozpoczną decydujący turniej interkontynentalny Ligi Narodów. W wąskiej kadrze na turniej w Osace znalazła się m.in debiutantka Julia Orzoł z Chemika Police.

REKLAMA

Reprezentacja Polski ma za sobą już dwie odsłony Ligi Narodów w Azji. Na pierwszym turnieju w chińskim Nanjing w seniorskiej kadrze zadebiutowała 19-letnia środkowa Chemika Maja Koput. Młoda siatkarka szybko stała się pierwszoplanową zawodniczką kadry Stefano Lavariniego. Zagrała w kolejnych meczach Ligi Narodów w Bangkoku podbijając swoje statystyki i otrzymała również powołanie na japoński turniej. Obok niej w 14-osobowej kadrze znalazła się jeszcze druga przedstawicielka Chemika Police Julia Orzoł. Przyjmująca na swój reprezentacyjny debiut czekała dotychczas na zgrupowaniu szerokiej kadry w Szczyrku. Stefano Lavarini, w obliczu kontuzji Martyna Łukasik i Martyny Czyrniańskiej, postanowił dać szans debiutantce.

W środę w Osace Polskę czeka rywalizacja z Turcją. Potem nasze siatkarki zagrają jeszcze z USA, Brazylią i na zakończenie fazy interkontynentalnej z Japonią.

(woj)

REKLAMA