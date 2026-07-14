Wtorek, 14 lipca 2026 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

Siatkówka. Powrót po latach z Turcji do Polski - Kawka trenerem Lotto Chemika

Data publikacji: 14 lipca 2026 r. 16:35
Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2026 r. 16:42
Siatkówka. Powrót po latach z Turcji do Polski - Kawka trenerem Lotto Chemika
Fot. Ryszard Pakieser  

Lotto Chemik Police oficjalnie ogłosił nazwisko trenera na nadchodzący sezon. Miejsce zwolnione przez Dawida Michora zajmie Przemysław Kawka.

REKLAMA

Nowy szkoleniowiec pracował już przed laty w Chemiku, pełniąc najpierw funkcję statystyka, a potem asystenta m.in. Ferhata Akbasa. To właśnie turecki szkoleniowiec, po podpisaniu kontraktu w swoim rodzinnym kraju, zabrał ze sobą Kawkę do Eczacibasi Stambuł.

- Merytorycznie jest jednym z najlepszych trenerów młodego pokolenia. Złapał dużo doświadczenia w Chemiku, pracował w topowym klubie z Turcji, pracował też w seniorskiej reprezentacji Polski. Wierzymy, że wykorzysta wspomniane doświadczenia i stanie się świetnym pierwszym trenerem - mówi prezes Chemika Radosław Anioł.

Nowy szkoleniowiec ma już niemal zamknięty skład na nadchodzący sezon. Do obsadzenia pozostały już tylko trzy miejsca w zespole. (woj)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA