Siatkówka. Powrót po latach z Turcji do Polski - Kawka trenerem Lotto Chemika

Lotto Chemik Police oficjalnie ogłosił nazwisko trenera na nadchodzący sezon. Miejsce zwolnione przez Dawida Michora zajmie Przemysław Kawka.
Nowy szkoleniowiec pracował już przed laty w Chemiku, pełniąc najpierw funkcję statystyka, a potem asystenta m.in. Ferhata Akbasa. To właśnie turecki szkoleniowiec, po podpisaniu kontraktu w swoim rodzinnym kraju, zabrał ze sobą Kawkę do Eczacibasi Stambuł.
- Merytorycznie jest jednym z najlepszych trenerów młodego pokolenia. Złapał dużo doświadczenia w Chemiku, pracował w topowym klubie z Turcji, pracował też w seniorskiej reprezentacji Polski. Wierzymy, że wykorzysta wspomniane doświadczenia i stanie się świetnym pierwszym trenerem - mówi prezes Chemika Radosław Anioł.
Nowy szkoleniowiec ma już niemal zamknięty skład na nadchodzący sezon. Do obsadzenia pozostały już tylko trzy miejsca w zespole. (woj)