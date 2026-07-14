Siatkówka. Powrót po latach z Turcji do Polski - Kawka trenerem Lotto Chemika

Fot. Ryszard Pakieser

Lotto Chemik Police oficjalnie ogłosił nazwisko trenera na nadchodzący sezon. Miejsce zwolnione przez Dawida Michora zajmie Przemysław Kawka.

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Nowy szkoleniowiec pracował już przed laty w Chemiku, pełniąc najpierw funkcję statystyka, a potem asystenta m.in. Ferhata Akbasa. To właśnie turecki szkoleniowiec, po podpisaniu kontraktu w swoim rodzinnym kraju, zabrał ze sobą Kawkę do Eczacibasi Stambuł.

- Merytorycznie jest jednym z najlepszych trenerów młodego pokolenia. Złapał dużo doświadczenia w Chemiku, pracował w topowym klubie z Turcji, pracował też w seniorskiej reprezentacji Polski. Wierzymy, że wykorzysta wspomniane doświadczenia i stanie się świetnym pierwszym trenerem - mówi prezes Chemika Radosław Anioł.

Nowy szkoleniowiec ma już niemal zamknięty skład na nadchodzący sezon. Do obsadzenia pozostały już tylko trzy miejsca w zespole. (woj)

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