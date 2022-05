Siatkówka. Finały już bez Marleny Kowalewskiej

Rozgrywająca Chemika Police Marlena Kowalewska w pierwszym meczu finałowym Tauron Ligi nabawiła się poważnej kontuzji kolana. Diagnoza lekarska wykazała, że siatkarka zerwała więzadła i będzie musiała przejść operację.

- Marlena zerwała więzadła i czeka ją zabieg. Potem kilka miesięcy rehabilitacji, żeby mogła wrócić do profesjonalnego uprawiania sportu. Zabieg odbędzie się jeszcze w tym tygodniu - mówi lekarz mistrzyń Polski Maciej Karaczun.

Rozgrywająca Chemika nabawiła się kontuzji na początku IV seta inauguracyjnego meczu finałowego z Devlopresem Rzeszów. Mistrzynie Polski, mimo problemów rozstrzygnęły pierwsze spotkania na swoja korzyść w tie-breaku. Teraz w czwartek Chemika czeka drugi mecz w Rzeszowie, a w niedzielę kolejne spotkanie w Policach.

Grę mistrzyń Polski, pod nieobecność Marleny Kowalewskiej, poprowadzi druga rozgrywająca Naiane Rios. Brazylijka rozegrała dotychczas 23 spotkania w Tauron Lidze, ale tylko w kilku wyszła na parkiet w podstawowym składzie. W play-off z Developresem zameldowała się na dwa sety, ale w czterech poprzednich pojedynkach tej fazy miała tylko epizody w pojedynczych setach.

- Kontuzja Marleny Kowalewskiej to bardzo smutna informacja. Oczywiście, brak Marleny jest osłabieniem drużyny, ale pamiętajmy, że to jest przede wszystkim człowiek, do tego świetny człowiek, który przechodzi teraz trudne chwile. Marlena, jesteśmy z tobą, trzymamy kciuki za powrót do zdrowia - mówi trener Chemika Marek Mierzwiński. (woj)