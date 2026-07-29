Siatkówka. Chemik skompletował skład. Liliana Wójcik z kontraktem

Liliana Wójcik zamknęła skład Chemika na sezon 2026/2027 Fot. Chemik/Facebook

Lotto Chemik Police podpisując kontrakt z 18-letnią przyjmującą Lilianą Wójcik zamknął skład na sezon 2026/2027. W kadrze jest osiem nowych zawodniczek i sześć z ubiegłorocznego składu.

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Nowa siatkarka polickiej ma 18 lat i gra na pozycji przyjmującej. Liliana Wójcik jest młodzieżową reprezentantką Polski, niedawno wróciła z mistrzostw Europy z kadrą do lat 22. W poprzednim sezonie nowa przyjmująca Chemika występowała na zapleczu Tauron Ligi w LTS Legionowo, ale ma za sobą już także debiut w ekstraklasie. W 2024 roku dołączyła do MKS-u Kalisz i wystąpiła w dwóch meczach Tauron Ligi.

– Podpisanie kontraktu z Chemikiem to dla mnie duża szansa. Na mojej pozycji jest sporo doświadczonych siatkarek, od których postaram się czerpać pełną garścią. Za tydzień zaczynamy przygotowania i już nie mogę się doczekać – mówi Liliana Wójcik.

Wójcik będzie na pozycji przyjmującej miała dużą konkurencję. W Chemiku nadal występować będą doświadczona Natalia Mędrzyk, przygotowująca się z kadrą seniorek do mistrzostw Europy Julia Orzoł oraz 25-letnia Wiktoria Przybyło.

Z poprzedniego składu w Chemiku pozostały ponadto reprezentacyjna środkowa Maja Koput, libero Agata Nowak i rozgrywająca Katarzyna Partyka. Zespół, który w nowym sezonie poprowadzi Przemysław Kawka, poza Lilianą Wójcik wzmocniły atakujące Oliwia Sieradzka i Magdalena Bagniak, środkowe Agata Milewska, Ewelina Mieszała i Dominika Ziołnowska, libero Julia Bogucka oraz rozgrywająca Pola Janicka.

(woj)

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