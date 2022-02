Siatkówka. Chemik wyeliminowany z Pucharu Polski

Siatkarki Chemika, które w trzech ostatnich sezonach zdobywały Puchar Polski w tym roku nie obronią trofeum. W ćwierćfinale policzanki zostały wyeliminowane przez Legionovię, która tym samym dołączyła do finalistek turnieju o Puchar Polski.

Chemik Police - Legionovia Legionowo 2:3 (22:25, 21:25, 25:13, 25:14, 13:15).

Chemik: Kowalewska, Kąkolewska, Brakocević-Canzian, Wasilewska, Łukasik, Milenković, Stenzel (libero) oraz Rios i Czyrniańska.

Dla Chemika i Legionovii niedzielne spotkanie pucharowe było drugą bezpośrednią potyczką w 2022 roku. W styczniu w pojedynku Tauron Ligi Chemik ograł Legionovię 3:1. Ekipa z Legionowa zrewanżowała się mistrzyniom Polski w Pucharze Polski, odnosząc tym samym 14 zwycięstwo w ostatnich 15 oficjalnych meczach!

Kłopoty Chemika rozpoczęła się już na początku meczu. Po akcjach Różański i skutecznych zagrywkach byłej siatkarki Chemika Silvy Legionovia odskoczyła na kilka punktów. Chemik w końcówce zbliżył się na punkt, ale nie zatrzymał dobrze grających rywalek. Drugi set długo przebiegał pod dyktando Chemika, ale losy tej partii na korzyść Legionovii przechyliły w końcówce Erkek i Silva.

Rozdrażniony obrońca Pucharu Polski przyspieszył grę i zaczął skutecznie punktować. W ataku brylowała Brakocević-Canzian godnie wspierana przez Czyrniańską i Milenković. Rywalki straciły tymczasem swój błysk w ofensywie i w III i IV secie ugrały łącznie zaledwie 27 punktów.

Losy awansu do zaplanowanego na ostatni weekend marca w Nysie turnieju finałowego rozstrzygnęły się w tie-breaku. Legionovia w decydującej partii wróciła do skutecznej gry. Przewaga gości wynosiła już trzy punkty. Chemik za sprawą ataku Brakocević-Canzian doprowadził do stanu 11:11. Później obronił jeszcze dwa meczbole, ale skuteczne bloki zapewniły Legionovii awans do turniej finałowego, w którym o Puchar Polski zagra najpierw z Radomką Radom, a potem ewentualnie z Developresem Rzeszów lub Budowlanymi Łódź.

(woj)