Siatkówka. Szlagier na zakończenie rundy zasadniczej

TAURON LIGA SIATKAREK

Chemik Police - Developres Rzeszów (poniedziałek, godz. 17.30)

Na zakończenie rundy zasadniczej siatkarki Chemika rozegrają szlagierowy mecz z Developresem Rzeszów. Spotkanie zadecyduje o układzie tabeli i rozstawieniu przed play-offami. Policzanki wyprzedzą rywalki w tabeli tylko w przypadku zwycięstwa za trzy punkty, czyli 3:0 lub 3:1. Każdy inny wynik pozwoli Developresowi zakończyć sezon zasadniczy na pierwszym miejscu i do play-off przystąpić z uprzywilejowanej pozycji.

W tym sezonie oba zespoły spotkały się już w oficjalnych pojedynkach dwukrotnie. W meczu o Superpuchar i spotkaniu ligowym w Rzeszowie po tie-breakach triumfował Developres. Nowy szkoleniowiec Chemika Marek Mierzwiński w jednym z wywiadów zauważył jednak, że w przedsezonowych sparingu górą były policzanki.

Nie zmienia to faktu, że obecny sezon jest najlepszym w historii w wykonaniu rzeszowianek. Podopieczne byłego selekcjonera męskiej kadry Stefana Antigi spisują się rewelacyjnie na krajowych i europejskich parkietach. W 21 spotkaniach Tauron Ligi Developres przegrał tylko raz. Rzeszowianki awansowały też do finału Pucharu Polski i kilka dni po występie w Policach na turnieju w Nysie będą głównymi kandydatkami do zdobycia trofeum. Przed meczem z Chemikiem Developres zakończył natomiast niezwykle udaną przygodę z Ligą Mistrzyń. Rzeszowianki po wygraniu zmagań grupowych po raz pierwszy w historii awansowały do ćwierćfinałów prestiżowych rozgrywek. Na tym etapie musiały uznać wyższość tureckiego Vakifbanku - pokonały tureckiego potentata w Rzeszowie 3:2, ale w rewanżu uległy 1:3.

W ostatnich dziewięciu sezonach Chemik tylko raz przed dwoma laty nie był mistrzem sezonu zasadniczego. Wówczas policzankom nie przeszkodziło to jednak wywalczyć kolejnego mistrzostwa Polski. W ostatnich 10 sezonach był to jednak tylko jeden z trzech przypadków, kiedy najlepszy zespół rundy zasadniczej nie zdobywał złotego medalu żeńskiej ekstraklasy.

(woj)