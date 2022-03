Siatkówka. Zwycięski debiut Marka Mierzwińskiego

Marek Mierzwiński udanie zadebiutował w sobotę na stanowisku siatkarek Chemika i poprowadził drużynę do szybkiego zwycięstwa w meczu z MKS Kalisz.

Chemik Police - MKS Kalisz 3:0 (25:18, 25:18, 25:16)

Chemik: Kowalewska, Kąkolewska, Brakocević-Canzian, Wasilewska, Łukasik, Czyrniańska, Stenzel (libero) oraz Naiane, Połeć, Lipska, Milenković, Pol, Żurawska (libero)

Niespełna 77 minut potrzebowały siatkarki Chemika, aby pokonać rywalki z Kalisza. Kluczem do zwycięstwa okazała się fantastyczna skuteczność ataku. Co drugi atak był skuteczny i żadna z siatkarek Chemika nie odstawała w tym elemencie. Mistrzynie Polski dołożyły do tego jeszcze po 7 asów i bloków. MVP spotkania wybrano Brakocević-Canzian, a podobnie jak Serbka 13 punktów zdobyła także Czyrniańska.

(woj)