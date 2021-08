Siatkówka. Brązowa medalistka z Tokio w Policach, a trenerem Chemika Jacek Nawrocki?

Siatkarki Chemika Police od tygodnia trenują na własnych obiektach i tak będzie do pierwszego turnieju, który rozegrany zostanie na początku września w Goleniowie. Zajęcia prowadzi asystent z poprzedniego sezonu Marek Mierzwiński, który jedynie pełni obowiązki pierwszego szkoleniowca.

- Nazwiska nowego trenera na razie nie mogę podać, a oficjalny komunikat wydamy po podpisaniu umowy, co z pewnością nie nastąpi jeszcze w tym tygodniu - powiedział nam prezes Chemika Paweł Frankowski. - Kiedy dokładnie to nastąpi jeszcze nie wiadomo, bo wpływ na to ma kilka czynników. Być może dopiero po mistrzostwach Europy, ale może nazwisko nowego szkoleniowca podamy nieco wcześniej.

Nieoficjalnie - ale z kilku źródeł, m.in. w Policach - uzyskaliśmy informację, że nowym trenerem Chemika będzie obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jacek Nawrocki, który obecnie przebywa na zgrupowaniu przed mistrzostwami Europy z kadrą narodową, w której jest m.in. kilka siatkarek polickiego klubu.

Przypomnijmy, że mistrzostwa Europy zostaną rozegrane od 18 sierpnia do 4 września, więc rozpoczną się więc niespełna dwa tygodnie po zakończeniu igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Wzorem poprzedniej edycji turniej zorganizują cztery państwa: Serbia, Bułgaria, Chorwacja i Rumunia. Najpierw w 4 grupach zmierzą się 24 najlepsze drużyny kontynentu. Reprezentantki Polski zmierzą się w Płowdiw z Bułgarią, Niemcami, Hiszpanią, Czechami i Grecją. Z każdej grupy po cztery najlepsze drużyny awansują do 1/8 finału, a następnie będą rywalizować systemem pucharowym. Tytułu bronić będą Serbki, które przed dwoma laty w rozgrywanym w Ankarze finale pokonały reprezentację Turcji. Polki zajęły IV miejsce, w meczu o brąz ulegając Włoszkom.

Ostatnio pozyskana przez Chemika z rumuńskiego klubu Serbka Bojana Milenković może się pochwalić zdobyciem brązowego medalu igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Ona także wystąpi w mistrzostwach Europy, a w grupie Serbia zagra w Belgradzie z Azerbejdżanem, Rosją, Belgią, Francją oraz Bośnią i Hercegowiną. Serbska medalistka dołączy do polickiego zespołu dopiero we wrześniu po mistrzostwach Europy. (mij)

Na zdjęciu:

Bojana Milenković kilka dni temu wywalczyła brązowy medal olimpijski.

Fot. Chemik/Facebook