Pływanie. Srebro Zaborowskiego i sztafety

Filip Zaborowski wywalczył srebrny medal na dystansie 200 m stylem dowolnym podczas rozgrywanych w Lublinie pływackich mistrzostw Polski. Na mecie uzyskał czas 1.50,52 i przegrał złoto z Kamilem Sieradzkim z AZS AWF Katowice o niespełna 2 sekundy.

Mistrzostwa Polski zakończą się w sobotę, a doświadczony zawodnik MKP Szczecin ma szanse na kolejne sukcesy w Lublinie. W czwartek rano Filip Zaborowski z najlepszym czasem awansował do finału 400 m stylem dowolnym, a w planach na mistrzostwa Polski ma jeszcze występ na 800 m stylem dowolnym.

Również srebrny medal, choć w klasyfikacji młodzieżowej, wywalczyła sztafeta MKP 4x100 m stylem dowolnym. Szczecinianie płynęli w składzie Karol Ostrowski, Michał Bieroński, Kacper Korona i Kacper Kolańczyk.

Trójka zawodników MKP Szczecin zapewniła sobie już start na mistrzostwach Europy. W gronie seniorów ą to Klaudia Tarasiewicz i Karol Ostrowski, a w w gronie juniorów Mykyta Kudinov. Ten ostatni to pływak z Ukrainy, który wraz z liczną grupą swoich rodaków dołączył do grona pływaków MKP Szczecin.

(woj)