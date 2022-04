Floating Arena tyłem do klientów. Sauna i siłowania nieczynne, a w święta zamknięty był też basen

Szczecińska Floating Arena po raz pierwszy od kilku lat była nieczynna przez całą Wielkanoc. W przedświąteczną sobotę mimo, że basen był formalnie otwarty do godz. 13.15 już od godziny 11.45 nie sprzedawano już biletów wstępu.

Największy szczeciński obiekt pływacki od kilku miesięcy jest w centrum zainteresowania opinii publicznej. Gdy w grudniu wichura uszkodziła część elewacji Floating Arenę wyłączono z eksploatacji na ponad trzy miesiące. Szczecińskie kluby pozbawione zostały bazy treningowe, a mieszkańcy Szczecina okazji do rekreacyjnego pływania. Tymczasowe zabezpieczenia pozwoliły otworzyć w marcu część basenową obiektu. Od kilku miesięcy nieczynne pozostają natomiast siłownia i sauny. Na terenie Floating Areny wciąż prowadzone są prace zabezpieczające, ale są to tylko tymczasowe działania. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji po blisko pięciu miesiącach od awarii wciąż nie ma ekspertyzy budowlanej, która określi docelowy zakres prac budowlanych.



- Docelowa naprawa będzie mogła być przeprowadzona w oparciu o ekspertyzę, która na dniach trafi do MOSRiR. Dopiero wtedy poznamy szczegółowy zakres docelowych prac, jakie trzeba będzie przeprowadzić, aby obiekt mógł normalnie funkcjonować. Na tej podstawie zostanie przygotowana dokumentacja przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy naprawy. Po wykonaniu docelowej naprawy i zabezpieczeń sauna i siłownia zostaną ponownie otwarte - informuje Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.



Zawirowania wobec wspomnianej ekspertyzy nie tłumaczą jednak decyzji kierownictwa obiektu, o zamknięciu Floating Areny na całe święta. Z obiektu nie można było skorzystać ani w niedzielę, ani w poniedziałek, a w sobotą kasy biletowe zamknięto już o 11.45. W ostatnich latach, nie licząc okresu obostrzeń pandemicznych, basen co roku otwarty był w drugi dzień Bożego Narodzenie i Wielkanocy od godz. 14. Tym razem szczecinianom nie było dane skorzystać z obiektu. Wielkanoc nie przeszkodziła natomiast otworzyć innego popularnego obiektu w naszym województwie. Centrum Wodne Laguna czynne było przez cały świąteczny poniedziałek, a w poprzedzającą Wielkanoc sobotę do godz. 22.

Warto przy tym nadmienić, że po wyłączeniu z użytkowania 25-metrowego basenu SDS, grafik Floating Areny jest mocno napięty i godziny dostępne dla klientów indywidualnych są w dni powszednie i weekendy mocno ograniczone.

(woj)