Piłlka nożna. Ważne zwycięstwo kobiecej Pogoni

Radość Szczecinianek po triumfie w Łęcznej. Fot. Pogoń Szczecin Kobiety/Facebook

Piłkarki nożne Pogoni Szczecin wygrały szlagierowy, wyjazdowy mecz z Górnikiem Łęczna i zapewniły sobie miejsce na podium sezonu 2025/2026.

REKLAMA

Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: GÓRNIK Łęczna - POGOŃ Szczecin 0:3 (0:2); 0:1 Dakyeong Choi (18), 0:2 Milena Kazanowska (29 samobójcza), 0:3 Weronika Szymaszek (59 karny).

POGOŃ: Natalia Radkiewicz - Alexis Legowski, Weronika Szymaszek, Zuzanna Radochońska (90 Stamatia Ntarzanou), Alicja Dyguś - Lena Świrska, Isabella Cook, Suzuka Yosue, Zofia Giętkowska (90 Oliwia Grewling) - Dakyeong Choi (80 Blanka Zając), Anastasija Poluhovica (80 Wiktoria Zgrzeba)

Spotkanie zdominowane zostało przez Szczecinianki, które od początku meczu narzuciły swoje warunki gry. W 18. minucie Łotyszka Poluhovica minęła bramkarkę gospodyń, po czym zagrała piłkę do Koreanki Choi, która oddała strzał pod poprzeczkę. Parę minut później futbolówkę wzdłuż bramki zagrała Giętkowska, a trafienie samobójcze zaliczyła Kazanowska. W pierwszej połowie Pogoń stworzyła sobie więcej okazji bramkowych, ale zatrzymała się na dwóch trafieniach. Wynik po przerwie strzałem z rzutu karnego ustaliła Weronika Szymaszek. W ekipie gospodyń nie widać było woli walki, a mecz nie wyglądał jak spotkanie trzeciej drużyny z drugą, gdyż zwycięstwo Szczecinianek było w pełni zasłużone.

Pogoń jest na II miejscu w tabeli i jak zremisuje u siebie ze Śląskiem Wrocław, to zostanie wicemistrzem Polski. (PR)

REKLAMA