Napastnik życia. Wzruszająca premiera filmu o Robercie Dymkowskim [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

W niedzielny wieczór w Teatrze Polskim odbyła się premiera filmu „Dymkowski. Najważniejszy mecz”. Dokument opowiadający o życiu i walce z chorobą jednego z najlepszych napastników w historii Pogoni Szczecin wywołał ogromne wzruszenie wśród blisko 500-osobowej widowni, a w czasie premiery zebrano prawie 100 tysięcy złotych na leczenie „Dymka”.

– To nie jest film o piłce nożnej. Choć znalazły się w nim oczywiście archiwalne akcje i bramki Roberta Dymkowskiego, to jest film o walce z chorobą, o wsparciu żony i najbliższych. Po premierze jedna z moich koleżanek powiedziała, że to film o napastniku życia, a siedzący obok mnie Kamil Grosicki nie krył łez wzruszenia – mówi reżyser filmu Tomasz Chaciński.

Robert Dymkowski zapisał się w historii jako jeden z najskuteczniejszych zawodników Pogoni. Przez 12 sezonów rozegrał ponad 300 meczów i zdobył 120 bramek. Po zakończeniu kariery pracował jako trener, ostatnio prowadząc kobiecą drużynę Pogoni. Karierę trenerską przerwała ciężka choroba neurologiczna, która przykuła zawodnika do wózka. Przed rokiem Dymkowski przeszedł zawał serca i długo przebywał w szpitalu.

Leczenie i rehabilitacja byłego napastnika Pogoni wymagają ogromnych nakładów finansowych. Premiera filmu w Teatrze Polskim była okazją do zbiórki środków na leczenie „Dymka”. Cel zasiliły wpływy z biletów i dochód z licytacji. Na aukcję trafiły m.in. koszulki piłkarskich gwiazd – Ronaldinho i Gianluigiego Buffona. Trykot FC Barcelony z autografem Ronaldinho osiągnął cenę 14 tys. zł, natomiast bluza legendarnego bramkarza reprezentacji Włoch Gianluigiego Buffona została wylicytowana za 10 tys. zł. Równie wysoką kwotę zapłacono za koszulkę Kamila Grosickiego.

W akcję aktywnie włączyli się także sami piłkarze. Grosicki nie tylko przekazał swoją koszulkę, ale również wylicytował trykoty Jakuba Błaszczykowskiego i Piotra Zielińskiego. Bartosz Ława z kolei oddał na aukcję medal za ukończenie ekstremalnego triathlonu w Patagonii, a następnie sam kupił koszulkę Benjamina Mendy’ego.

Przed Teatrem Polskim w dniu premiery licznie pojawili się kibice Pogoni, którzy odpalili race.

Film „Dymkowski. Najważniejszy mecz” widzowie i kibice Pogoni będą mogli zobaczyć w czerwcu na ekranach szczecińskich kin. W dniach 12–13 czerwca ma go pokazywać Helios, a w dniach 26–27 czerwca Pionier.

