Piłka ręczna. Sandra SPA Pogoń kompletuje skład

Jeszcze przed zakończeniem sezonu 2020/2021 Sandra SPA Pogoń zapowiedziała odejściu sześciu zawodników z obecnego składu. Kilka dni po ostatni meczu ze Stalą Mielec klub zdradził, kto będzie strzegł szczecińskiej bramki w nowym sezonie. Odchodzących z klubu Antona Terekhova i Mateusz Gawrysia zastąpią Luka Arsenić i Tomasz Wiśniewski. Obaj podpisali dwuletnie kontrakty.

Arsenić do Szczecin trafił z Vojvodiny Nowy Sad, z którą związany był przez całą swoją karierę. Razem z klubem występował w elitarnej Lidzi Mistrzów, EHF Cup i SEHA Lige. Dla 27-letniego Serba będzie to pierwszy zagraniczny klub w karierze.

- Słyszałem, że polska liga jest jedną z czołowych w Europie i cieszę się, że będę mógł ją porównać z Liga SEHA i ligą serbską w którym teraz gram. Każdy z nas zna takie zespoły, jak Łomża VIVE Kielce i Orlen Wisła Płock. Kiedy pojawiła się propozycja ze Szczecina zacząłem oglądać mecze Sandra SPA Pogoni i widziałem w zespole wielką chemię, którą mają jako zespół i mam nadzieję, że będę mógł się wpasować i być częścią tak zgranego zespołu. Chciałbym z zespołem wygrać tyle meczów ile to będzie możliwe, wierzę, że to będzie naprawdę dobry sezon - mówi Luka Arsenić.

O miejsce w bramce z Luką rywalizować będzie Tomasz Wiśniewski. Bramkarz ma 24 lata i jest wychowankiem Orlen Wisły. To właśnie w Płocku zadebiutował w PGNiG Superlidze, ale za parkietów superligi znany jest bardziej dzięki pięciu sezonom spędzonym w Stali Mielec. W 2018 roku zaliczył debiut w reprezentacji Polski.

- Sandra SPA Pogoń stwarza duże szanse na rozwój. Drużyna stawia sobie wysoko poprzeczkę, dzięki czemu mobilizacja do działania staje się większa. Mam nadzieję, że będę mógł pokazać swoje umiejętności na boisku, dam z siebie wszystko i nie zawiodę zespołu. Wiem, że drużyna jest zgrana, więc nie mam obaw co do atmosfery i dobrego klimatu - mówi Tomasz Wiśniewski.

Dwójkę doświadczonych golkiperów wspierać będzie także 19-letnil Oliwer Andrysiak, który pokazał się w bramce Sandra SPA Pogoni w końcówce minionego sezon, zastępując kontuzjowanego Antona Terekhova.

Wcześniej Sandra SPA Pogoń zakontraktowała już dwóch zawodników z pola. Do drużyny dołączyli obrotowy Eliasz Kapela i rozgrywający Matija Starcević. Z Sandrą oficjalnie, poza bramkarzami Terekhofem i Gawrysiem, pożegnali się natomiast Patryk Biernacki, Dawid Fedeńczak, Wojciech Matuszak i Patryk Telenga.

