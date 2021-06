Piłka ręczna. Zwycięstwo na zakończenie sezonu. Sandra pogrążyła Stal

Sandra SPA Pogoń Szczecin - Stal Mielec 34:33 (14:17)

Sandra Spa Pogoń: Andrysiak, Gawryś - Krysiak 7, Gierak 6, Bosy 5, Biernacki 5, Fedeńczak 4, Krupa 3, Matuszak 2, Rybski 1,Krok 1,Telenga, Wąsowski.

Emocjonujące spotkanie na zakończenie sezonu w PGNiG Superlidze rozegrali piłkarze ręczni Sandra SPA Pogoni. Szczecinianie pokonali jedną bramkę Stal, która tym samym pożegnała się z Superligą. Sandra rozgrywki zakończyła na 8 pozycji w tabeli.

Ostatni mecz sezonu w hali przy ul. Twardowskiego miał niezwykłe znaczenie dla Stali. Mielczanie w ostatnich dniach spadli na ostatnie miejsce w tabeli i tylko zwycięstwo w Szczecinie dawało przyjezdnym nadzieje na utrzymanie w ewentualnym barażu. Stal walczyła o korzystny wynik przez cały mecz. Od pierwszych minut skuteczni byli Oliveira i Ivanović, a Stal na przerwę schodziła z przewagą trzech bramek.

Szczecinianie nie zamierzali jednak ułatwiać przyjezdnym zadania utrzymania w lidze. W II połowie zagrali dużo skuteczniej niż w pierwszych 30 minutach. Szybko zniwelowali straty do jednej bramki, aby po skutecznych akcjach Fedeńczaka i Gieraka doprowadził do wyrównania. Potem akcje kończyły się bramka za bramkę i dopiero w 51 minucie Bosy wyprowadził gospodarzy na jednobramkowe prowadzenie. Jeszcze minutę przed końcem do kolejnego w tej części meczu remisu doprowadził Ivanović, ale w kolejnej akcji wynik meczu ustalił Bosy.

Sobotni mecz był pożegnalnym dla sześciu graczy Sandry SPA Pogoni z tegorocznego składu. Jak poinformował szczecińskie klub w nowym sezonie w jego szeregach zabraknie: Patryka Biernackiego, Dawida Fedeńczaka, Wojciecha Matuszaka, Patryka Telengi, Mateusza Gawrysia i nieobecnego w spotkaniu ze Stalą Antona Terekhova.

(woj)