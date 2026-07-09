Piłka nożna. Żeńska Pogoń w przebudowie, bez Legowski i Radkiewicz

Natalia Radkiewicz zagra w nowym sezonie we Francji. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Za niespełna miesiąc rozgrywki zainauguruje Superliga kobiet, a drużyna wicemistrzyń Polski nie ogłosiła jeszcze żadnego transferu przychodzącego. Z zespołu odeszła tymczasem kolejna zawodniczka z ubiegłorocznego składu Alexis Legowski.

REKLAMA

Legowski trafiła do Szczecina w sierpniu 2024 roku. Przez dwa lata gry w Pogoni zdobyła srebrny i brązowy medal Mistrzostw Polski oraz wystąpiła w finale Orlen Pucharu Polski. Łącznie zaliczyła

52 oficjalne mecze i strzeliła 4 gole.

Swoją karierę 24-letnia pomocniczka będzie kontynuowała w portugalskim Racing Power FC.

Alexis Legowski to kolejna zawodniczka ze srebrnej drużyny poprzedniego sezonu, która zdecydowała się na zmianę barw klubowych. Wcześniej z Pogoni odeszła reprezentacyjna bramkarka Natalia Radkiewicz. 22-latka strzegła bramki Dumy Pomorza od początku istnienia sekcji kobiecej i zdobyła z klubem mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski oraz brązowy medal. Teraz swoją piłkarską karierę będzie kontynuowała we francuskim FC Nantes.

Kilka innych piłkarek Pogoni wzmocni w nowym sezonie rywalki w Superlidze. Bramkarka Anna Palińska przenosi się do mistrzyń Polski Czarnych Sosnowiec, a doświadczona Julia Brzozowska będzie broniła barw AP 2010 ORLEN Gdańsk.

Z klubem zaraz po rozgrywkach 2025/2026 rozstał się pierwszy trener Piotr Łączyński – twórca największych sukcesów drużyny. Przed kilkoma dniami klub ogłosił także odejście jego asystentki Emili Zdunek, która została pierwszą trenerką kobiecego Śląska Wrocław.

Żeńska Pogoń buduje nowe struktury sztabu szkoleniowego. Rolę szkoleniowców przejmą Słowacy Martin Masaryk i Erik Flámik. Asystentem trenerów i menadżerem drużyny został pracujący dotychczas w Świcie Szczecin Piotr Sochański, a dyrektorką sportową Natalia Niewolna.

Klub na swoich stronach ogłosił też poszukiwania osoby, która kompleksowo zajmie się obsługą medialną sekcji kobiecej Pogoni.

(woj)

REKLAMA