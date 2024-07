Piłka nożna. Z Grecji do Pogoni. Piłkarka pochodzi z tej samej wyspy co Koutris

Andronika Michalopoulou zagra w nowym sezonie w Pogoni. Fot. Pogoń Szczecin SA

Grecka defensorka Androniki Michalopoulou została nową zawodniczką Pogoni Szczecin. Reprezentantka Grecji podpisała z kobiecą Dumą Pomorza roczną umowę.



Urodzona w 1998 roku Greczynka jest prawonożna i występuje głównie na prawej stronie defensywy, jednak w przeszłości grała również na pozycji skrzydłowej. Swoją profesjonalną karierę rozpoczęła w LFC Ialissos, następnie broniła barw Atromitosu Ateny oraz AO Agia Paraskevi. W kolejnych latach zdecydowała się kontynuować swoją karierę w zagranicznych klubach - jej pierwszym zespołem po opuszczeniu swojego rodzinnego kraju był Medyk Konin, w którym przez półtora sezonu rozegrała 38 spotkań i zdobyła siedem bramek. W 2022 roku przeniosła się do rumuńskiego FC Carmen Bucuresti, z którym sięgnęła po puchar kraju. W barwach klubu ze stolicy Rumunii rozegrała 24 spotkania, w których strzeliła 10 goli i zaliczyła 12 asyst.



Piłkarka w 2023 oraz 2024 roku grała w dwóch kolejnych rumuńskich klubach - w FCV Farul Constanta (11 występów) oraz FK Csikszereda (11 występów i 5 bramek). Z kolei w reprezentacji Grecji zadebiutowała w 2023 roku w towarzyskim meczu z Bośnią i Hercegowiną i do tej pory rozegrała 5 spotkań w narodowych barwach.

- Wracam do gry w Polsce po dwóch latach. Trochę rozumiem wasz język, ale niestety nie jestem jeszcze w stanie rozmawiać płynnie po polsku. Futbol jest jednak językiem uniwersalnym, więc mam nadzieję, że dam sobie radę i szybko się zaadaptuję - mówi nowa zawodniczka Pogoni.

Michalopoulou zagrała już w ostatnim sparingu Pogoni z Lechem Poznań wygranym 5:0 i strzelił w nim bramkę. Nowa piłkarka ma w Pogoni starego znajomego...

- To prawda, ja i Leonardo Koutris pochodzimy z tej samej wyspy, czyli z Rodos. Ciekawostką jest to, że Koutris grał w piłkę z moim bratem, gdy jeszcze byli małymi chłopakami, więc trochę się znamy. Czasami jest tak, że niektóre rzeczy nie dzieją się bez przypadku i to świetnie, że trafiam do klubu, gdzie w jego męskiej sekcji jest Leonardo. Śledzę karierę Leo i wiem, że dobrze sobie tutaj radzi w Pogoni. Dobrze będzie widzieć jego oraz również Efthymisa Koulourisa, to też mi pewnie pomoże w aklimatyzacji. Cieszę się, że jestem teraz aktualnie tą trzecią osobą w Pogoni z Grecji i liczę, że tak jak Leo oraz Efthymis również będę cieszyć swoją grą naszych kibiców - mówi w wywiadzie dla klubowej strony internetowej Andronika Michalopoulou.

(woj)