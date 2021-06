Piłka nożna. Wyjazdowy remis Chemika w Wejherowie

W meczu dziewiątej kolejki drugiej rundy III ligi piłkarze Chemika Police zremisowali bezbramkowo z Gryfem w Wejherowie.

GRYF Wejherowo - CHEMIK Police 0:0

CHEMIK: Brzozowski (65 Piekutowski) – Klimkowicz, Kosacki, Michałowski, Białek - Roszczyk (70 Korotkiewicz), Jakubiak, Midzio, Dąbrowski, Midzio - Chyrek (85 Siluk)



Pierwsze pół godziny spotkania to zdecydowana przewaga polickiego zespołu, który zdominował rywala i stworzył sobie kilka okazji. Najlepsza miała miejsce w 20 minucie meczu, gdy do bramki Gryfa trafił Midzio, jednak sędziowie uznali, że był spalony. Dobrą szansę miał też Dąbrowski, który dostał dobrą piłkę na wolne pole, ale strzelił obok słupka. Po przerwie mecz się wyrównał i to gospodarze stworzyli sobie sytuację po której mogli wyjść na prowadzenie. Na szczęście po strzale z główki doświadczonego napastnika Trytki, piłka trafiła w poprzeczkę. W odpowiedzi indywidualną akcją popisał się Świder. Nasz skrzydłowy minął dwóch rywali i mając przed sobą bramkarza, przegrał z nim pojedynek.

(mij)