Piłka nożna. Wyjazdowe zwycięstwo Pogoni i hat trick Koulourisa

Dobrze i żle

2024-11-23 17:07:41

Nareszcie trochę radości. Brawa dla Portowców. Kulu i Valentin na najwyższym poziomie. Ale nie wszystko było tak piękne. Gra Pogoni między 46 a 54 minutą to była katastrofa. Co minutę Lechia mogła strzelić gola. Mogło być 4-2 dla Gdańszczan. Dziesięciu piłkarzy Pogoni nic nie grało. Czy to było jakieś zaćmienie umysłu ? Jeżeli to się powtórzy za tydzień w meczu z mistrzem Polski Jagiellonią, to może być nieciekawie. Dobrze, że Żubry grają w czwartek mecz w europe