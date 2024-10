Piłka nożna. Czy warto wygrywać w Pucharze Polski?

Od wtorku do czwartku rozgrywane będą mecze 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski, a zachodniopomorskie kluby w szranki rywalizacji staną już pierwszego dnia. Ekstraklasowa Pogoń Szczecin o godz. 15 zagra w Opolu z I-ligową Odrą, a będąca beniaminkiem I ligi Kotwica, w Kołobrzegu o godz. 17 podejmie występującą w PKO BP Ekstraklasie Puszczę Niepołomice, którą w piątek oglądaliśmy na Twardowskiego w twardym ligowym boju z portowcami.

Przypomnijmy, że w I rundzie PP Pogoń pokonała w Rzeszowie I-ligową Stal 3:0 po golach Rafała Kurzawy, Efthýmisa Kouloúrisa i Wahana Biczachczjana, a Kotwica w rundzie wstępnej wygrała u siebie z II-ligową Skrą Częstochowa 2:1 (gole strzelili Zvonimir Petrovićoraz Leon Kreković), a w I rundzie zwyciężyła na wyjeździe z rezerwami ŁKS-u Łódź 3:2 (po dwóch bramkach Jonathana Júniora i trafieniu Nicolasa Rajsela).

W PP Pogoń z Odrą mierzyła się dotychczas 3 razy i w każdym przypadku był to ten sam etap co obecnie, a mianowicie 1/16 finału. Opolanie wygrali dwa mecze, a portowcy tylko jeden i to po dogrywce w Szczecinie 2:1 po golach ŚP Marka Włocha i Janusza Turowskiego. Dodajmy, że za każdym razem w szczecińsko-opolskich potyczkach triumfowali gospodarze. Oby tym razem ten trend nie był kontynuowany… W lidze było znacznie lepiej, bo szczecinianie grali z Odrą 26 razy, 12-krotnie wygrywając, 8-krotnie remisując i doznając 6 porażek, co dało korzystną różnicę bramek: 37-24. W granatowo-bordowych barwach w Opolu nie zagrają kontuzjowani: Danijel Lončar, Mariusz Malec i Patryk Paryzek, a mało prawdopodobny jest też występ Marcela Wędrychowskiego. W odrze z powodów zdrowotnych przewidywana jest absencja Adriana Łyszczarza oraz Mateusza Spychały.

Pogoń uchodzi za faworyta, a w zdecydowanie trudniejszej sytuacji jest Kotwica, która przegrała trzy ostatnie spotkania ligowe, a Puszcza w ostatnim spotkaniu z portowcami pokazała, że mimo niskiej lokaty w lidze, ma spory potencjał.

Czy w Pucharze Polski opłaca się wygrywać? Pytanie można uznać za retoryczne, ale... Ciekawą refleksją podzielił się z nami jeden z sędziów piłkarskich, którego wielokrotnie widywaliśmy na Twardowskiego przy okazji ekstraklasowych pojedynków, ale ponieważ rozmowa miała charakter prywatny, nie ujawniamy jego nazwiska.

- Pogoń sama jest sobie winna, że nie gra w europejskich pucharach, bo po co wygrywała po dogrywce 2:1 w półfinale Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok? - powiedział arbiter i kontynuował dalej. - Gdyby portowcy przegrali, w finale Jagiellonia, posiadająca w odróżnieniu od szczecinian normalną ławkę rezerwowych, bez trudu pokonałaby słabiutką Wisłę Kraków. W tej sytuacji Jaga, jako mistrz kraju, grałaby w Lidze Mistrzów, a w Lidze Konferencji wystąpiłby czwarty zespół PKO BO Ekstraklasy, czyli Duma Pomorza!

No, ciekawe rozumowanie. W obecnej edycji krajowego pucharu nie zalecamy jednak szczecinianom odpuszczania meczów PP, bo na czwartą lokatę w lidze jest mizerna szansa, jeśli przegrywa się niemal wszystkie wyjazdowe ekstraklasowe spotkania...

Ze spotkań 1/16 PP odbył się już jeden mecz, w którym obrońca trofeum Wisła Kraków, z dużym trudem, po golu w końcówce (kłania się finał PP w Warszawie!) pokonała Siarkę w Tarnobrzegu 3:2. A oto terminarz pozostałych spotkań:

WTOREK

Avia Świdnik - Ruch Chorzów 12.00

Odra Opole - POGOŃ Szczecin 15.00

KOTWICA Kołobrzeg - Puszcza Niepołomice 17.00

Olimpia Grudziądz - Resovia Rzeszów 18.00

Radomiak Radom - Śląsk Wrocław 21.00

ŚRODA

Sandecja Nowy Sącz - Pogoń Grodzisk Maz. 13.00

Lech II Poznań - Korona Kielce 13.00

Chojniczanka Chojnice - Jagiellonia Białystok 17.30

MKS Kluczbork - ŁKS Łódź 18.00

Wigry Suwałki - Polonia Warszawa 18.00

Unia Skierniewice - GKS Katowice 19.00

Arka Gdynia - Piast Gliwice 20.30

CZWARTEK

Lechia Zielona Góra - Widzew Łódź 13.00

Warta Poznań - Zagłębie Lubin 17.30

Miedź Legnica - Legia Warszawa 20.30

Losowanie 1/8 finału PP odbędzie się 4 listopada o godz. 16, a mecze tej fazy rozegrane zostaną od 3 do 5 grudnia. ©℗ (mij)