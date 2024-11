Piłka nożna. Pogoń poddała twierdzę, kryzys trwa

Pesymista

2024-11-08 23:03:35

Niezły wynik Pogoni. Po stracie czterech goli w Lublinie obawiałem się, że będzie gorzej. Bardzo dobra gra Rafała Kurzawy. Świetnie rozgrywał i przebiegł prawie 12,5 kilometrów, najwięcej w drużynie. Na jego miejscu odszedłbym do lepszego klubu. Tutaj powoli wszystko się "sypie". Taki klimat. Kibice mówią, że jeżeli nie dojdzie do "rewolucji" w Pogoni, to w następnym sezonie spadną z Ekstraklasy. Jesteście tacy pewni utrzymania się w tym sezonie ? Mam wątpliwości.