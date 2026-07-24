Piłka nożna. Wraca Ekstraklasa. Pogoń gra z Legią

Pogoń do rozgrywek zgłosiła na razie 28 zawodników, a większość były na obozie w Austrii. Fot. Pogoń Szczecin

Tydzień po zakończeniu Mundialu i dwa miesiące po ostatniej kolejce poprzedniego sezonu startuje PKO BP Ekstraklasa. Do walki o mistrzostwo Polski po czterech latach w I lidze wraca Wisła Kraków, a po rocznej przerwie Śląsk Wrocław. W najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutuje Wieczysta i będzie to jeden z trzech krakowskich klubów w PKO BP Ekstraklasie.

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W stawce 18 drużyn walczących o medale PKO BP Ekstraklasy po raz trzynasty z rzędu będzie szczecińska Pogoń. Portowcy przygotowywali się do sezonu pod wodzą nowego szkoleniowca Oskara Garcii. Hiszpan, pracujący wcześniej w takich klubach jak Red Bull Salzburg, Brighton, Maccabi Tel Awiw, AS Saint-Etienne czy Alaxu Amsterdam, po raz pierwszy w karierze poprowadzi polski klub.

W kadrze Pogoni doszło w przerwie letniej do sporych zmian. Ze składu odeszli związani z klubem od kilku lat Leonardo Koutris, Daniel Loncar i Kacper Smoliński. Do Bristolu City odszedł Sam Greenwood. W ich miejsce klub pozyskał pomocnika Patryka Dziczka z Piasta Gliwice, napastnika Jean-Pierre Nsame z Legii oraz bramkarza Nikosa Botisa z Olympiakosu Pireus. Ten ostatni z powodu kontuzji nie rozpoczął z Pogonią przygotować do sezonu i nie został zgłoszony na razie do rozgrywek. Do Pogoni na zasadzie transferu definitywnego dołączył także grający w Pogoni na wypożyczeniu Węgier Attila Szalai. Do Pogoni z wypożyczeń z pierwszoligowego Górnika Łęczna i ŁKS wrócili Patryk Paryzek i Maciej Wojciechowski, a z drużyny rezerw Andrzej Ossowski. Do rozgrywek ostatecznie zgłoszony został także bramkarz Alex Holewiński, który w Sędzie Polubownym PZPN starał się rozwiązać kontrakt z Pogonią.

Okienko transferowe w PKO BP Ekstraklasie jest otwarte do 9 września, a według nieoficjalnych informacji Pogoń wciąż jest aktywna na rynku transferowym. Trwają poszukiwania obrońcy i braki w tej formacji mógłby załatać młody defensor z Anglii Alfie Dorrington. 21-latek dysponujący świetnymi warunkami fizycznymi w grudniu 2024 roku zadebiutował w Premier League w meczu Tottenhamu z Southampton. Na boisku pojawił się jako rezerwowy i spędził na nim 13 minut. Jak do tej pory był to jego jedyny występ w Premier League. Reprezentował głównie młodzieżowe zespoły Tottenhamu i jego rezerwy. W latach 2024-2026 grał na wypożyczeniu w szkockim Aberdeen. Zebrał tam 30 występów, także w Lidze Konferencji. W ostatnim sezonie wypożyczony był do występującego w League Two Salford City w którym rozegrał 12 spotkań.

Pogoń złożyła też ofertę za dwóch zawodników zdegradowanej do I ligi Lechii Gdańsk - pomocników Rifeta Kapicia i Camilio Menę. Obaj rozegrali ponad 30 spotkań w Ekstaklasie w poprzednim sezonie.

Pogoń w okresie letnim rozegrała pięć sparingów i ich wyniki nie napawają optymizmem. Portowcy wygrywali i strzelali bramki tylko w meczach z rywalami z niższych lig. Zespół IV niemieckiej ligi regionalnej Dynamo Berlin ograli 3:0, w pierwszoligowego Chrobrego Głogów 2:1. Portowcy przegrali natomiast ze swoim rywalem z Ekstraklasy Zagłębiem Lubin 0:2, austriackim Sturmem Graz 0:1 i Fenerbahce Stambuł aż 0:4. Bramki w sparingach strzela dla Pogoni Karol Angielski dwie oraz Paul Mukairu, Filip Cuić i Kellyn Acosta.

W pierwszej kolejce Pogoń czeka domowa potyczka z Legią. Oba zespoły po raz ostatni spotkały się 6 kwietnia w Szczecinie. Wówczas Legia wygrała 2:0 i było to drugie zwycięstwo w ekipy ze stolicy z portowcami w sezonie 2025/2026. W Warszawie Legia pokonała Pogoń 1:0. Pogoń zrewanżowała się legionistom w 1/16 Pucharu Polski triumfując w dogrywce 2:1.

Pogoń w tym sezonie czeka rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie z trzema krakowskimi klubami - beniaminkami Wisłą i Wieczystą oraz Cracovią. Do walki o medale wraca także po roku w I lidze Śląsk Wrocław. To jednak Lech Poznań jest uważany za faworyta Ekstraklasy. Mistrz Polski swoje możliwości pokazał już w dwóch oficjalnych meczach przed startem rozgrywek. Najpierw meczu o Superpuchar pewnie wygrał z Górnikiem Zabrze 3:1, a potem w meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów rozbił na wyjeździe duński Arhus GF 4:1!

Najgłośniejszych transferów przed sezonem dokonały Widzew i Korona Kielce. Do Łodzi trafił reprezentant Polski Karol Świderski, a do Kielc Górnika Zabrze przeniósł się Patrik Hellebrandt. (woj)

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