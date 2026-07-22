Piłka nożna. 290 milionów do podziału dla klubów

Pogoń już na starcie sezonu może być pewna wpływu z Ekstraklasy w wysokości ponad 8 milionów złotych

Rada Nadzorcza spółki Ekstraklasa SA zatwierdziła budżet o wartości 367,5 mln zł na sezon 2026/2027. Do podziału między kluby będzie 290 mln zł, a dodatkowe 4,1 mln zł zabezpieczono jako premię dla piątego pucharowicza.



- Przygotowujemy się intensywnie do rozpoczęcia kolejnego sezonu rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy także pod względem finansowym. Założenia budżetowe, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, w zakresie wypłat dla klubów, zostały skonstruowane w analogiczny sposób, jak rok wcześniej. Przewidujemy podział 290 mln zł według obowiązującego modelu oraz przekazanie piątej drużynie uczestniczącej w europejskich pucharach premii o wartości 4,1 mln zł, czyli takiej samej jak czwartemu pucharowiczowi. Już na tym etapie zabudżetowaliśmy dodatkowe środki dla klubów, w wysokości ok. 3 mln zł w ramach zakupu dodatkowych świadczeń reklamowych na bandach LED, biletów czy lóż. - komentuje Krzysztof Bauza, dyrektor finansowy Ekstraklasy SA.



Znaczącą pozycją w budżecie stanowią w tym roku koszty współpracy technologicznej z Hawk-Eye, której najciekawszym efektem z perspektywy kibiców będzie wyznaczanie linii półautomatycznego spalonego. W budżecie Ekstraklasy zarezerwowano także dodatkowe środki na finansowanie budowy nowego Centrum Mediowego.

REKLAMA

- Będziemy też w tym roku współfinansować program Młodzieżowiec 2.0, na który w budżecie zabezpieczyliśmy kwotę ok. 7,25 mln zł, która zostanie podzielona według zasad ustalonych w stosownej uchwale PZPN. Łącznie na cele związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży przekażemy klubom ponad 27 mln zł - wyjaśnia prezes Ekstraklasy SA. Marcin Animucki,



Największym źródłem przychodów Ekstraklasy pozostaje kontrakt z głównym nadawcą – Canal+. Ekstraklasa osiąga także wpływy od sponsorów ligi, z wiodącym udziałem partnera tytularnego PKO Banku Polskiego i partnera głównego – Totalizatora Sportowego z marką LOTTO. W budżecie uwzględniane są też gwarantowane na tym etapie wpływy od partnerów oficjalnych, licencyjne oraz przychody z międzynarodowych praw mediowych.



- Założenia budżetowe nie uwzględniają dodatkowych przychodów, które są zazwyczaj wypracowywane w ciągu sezonu przez Departament Marketingu i Sprzedaży. Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, sumaryczna wartość wypłat dla klubów wzrasta po zakończeniu rozgrywek. Spodziewam się, że tym razem również wystąpią czynniki, które umożliwią nam zwiększenie wartości wypłat dla klubów na koniec sezonu - wyjaśnia Marcin Animucki.



Według uzgodnionego modelu podziału środków połowa pieniędzy w ramach świadczeń ligowych jest wypłacana klubom po równo, co oznacza, że już każdy klub ma zagwarantowane ponad 8 milionów złotych. Na podstawie wyników bieżącego sezonu jest dzielone 33,5% puli, a 14% według wyników historycznych. Na finansowanie programu Młodzieżowiec 2.0 jest przeznaczone 2,5% środków. (oprac. woj)

REKLAMA