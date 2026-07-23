Piłka nożna. Pogoń zgłosiła 27 zawodników do rozgrywek

20-letni Patryk Paryzek dostanie kolejną szansę w PKO BP Ekstraklasie.

27 zawodników zgłosiła dotychczas do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy Pogoń Szczecin, która w piątkowy wieczór zainauguruje sezon meczem przed własną publicznością z Legią Warszawa. Termin zgłoszeń jest wciąż otwarty, a okienko transferowe w PKO BP Ekstraklasie zamknie się dopiero 9 września.

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Na liście są m.in. pozyskani przed sezonem Patryk Dziczek i Jean Pierre Nsame. Ponadto wśród zgłoszonych są dwaj zawodnicy wracający z wypożyczeń Patryk Paryzek i Maciej Wojciechowski oraz dwaj gracze z zespołu rezerw Rafał Jakubowski i Andrzej Ossowski.

Patryk Paryzek w barwach Pogoni rozegrał już 33 spotkania i zdobył dwie bramki. Wiosnę spędził jednak w pierwszoligowym Górniku Łęczna. W ekipie spadkowicza i najbliższego rywala drugoligowego Świtu Szczecin rozegrał 14 spotkań, a w statystykach zapisał się tylko jedną żółtą kartką.

Maciej Wojciechowski ma za sobą trzy występy w Ekstraklasie jesienią ubiegłego roku. Z Radomiakiem, Legią i Zagłębiem spędził na murawie łącznie niewiele ponad 20 minut. Wiosną; był wypożyczony do pierwszoligowego ŁKS i na zapleczu Ekstraklasy rozegrał 7 spotkań w tym 3 w pełnym wymiarze.

Nie zostali natomiast dotychczas zgłoszeni bramkarze Alex Cholewiński i Nikos Botis. Pierwszy bezskutecznie walczył przed Sądem Polubownym PZPN o rozwiązanie kontraktu z Pogonią, a Botis z powodu kontuzji nie uczestniczył w przygotowaniach portowców do sezonu.

(woj)

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