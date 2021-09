Piłka nożna. Wędrychowski w Łęcznej, Smoliński z nowym kontraktem

Występująca w PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin, przedłużyła umowy z dwoma piłkarzami, Kacprem Smolińskim i Marcelem Wędrychowskim, a tego drugiego jednocześnie, w ostatnim dniu okienka transferowego, wypożyczyła do ekstraklasowego Górnika Łęczna, choć wcześniej pojawiały się doniesienia, że miał być wypożyczony na najwyższy szczebel rozgrywkowy, lecz bliżej Szczecina, bo do Warty Poznań.

M. Wędrychowski do końca sezonu 2021/2022 będzie reprezentował barwy Górnika Łęczna. 19-letni piłkarz przechodzi do beniaminka PKO BP Ekstraklasy na zasadzie wypożyczenia. Pogoń Szczecin równocześnie przedłużyła umowę z zawodnikiem do końca czerwca 2025 roku. W pierwszym zespole Pogoni młody pomocnik zagrał dotychczas cztery mecze, a w obecnym sezonie wszedł na boisko tylko w spotkaniu rewanżowym Ligi Konferencji Europy z NK Osijek. Na poziomie III ligi wystąpił łącznie w 40 spotkaniach drużyny rezerw.

- Marcel to chłopak o bardzo dużym potencjale, ale nie da się ukryć, że w ostatnim czasie rywalizacja na jego pozycji bardzo wzrosła - mówi szef pionu sportowego Dariusz Adamczuk. - Dalej jednak wierzymy w niego, dlatego zdecydowaliśmy się wypożyczyć go do Górnika i zarazem przedłużyć kontrakt o kolejny rok. Pierwsze tygodnie Kryspina Szcześniaka w Łęcznej pokazują, że nasi młodzieżowcy mogą w Górniku zbierać cenne doświadczenie na poziomie ekstraklasy. Ciężką pracą Marcel musi udowodnić swoją wartość, wywalczyć miejsce w składzie i za rok wrócić do Szczecina bogatszy w ekstraklasowe doświadczenia.

Górnik Łęczna jest obecnie na 18. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. W zespole z Lubelszczyzny występuje już inny młodzieżowiec wypożyczony z Pogoni Szczecin - Kryspin Szcześniak.

Pogoń przedłużyła umowę z K. Smolińskim. Kontrakt pomocnika obowiązuje obecnie do końca czerwca 2024 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Urodzony 7 lutego 2001 roku zawodnik jest rodowitym szczecinianinem. W granatowo-bordowych barwach gra od dziecka. Przechodził kolejne szczeble szkolenia w Akademii Pogoni i w Pogoni. W czerwcu 2018 roku zagrał w finale mistrzostw Polski juniorów młodszych, w marcu 2019 roku zadebiutował w drużynie rezerw, a w czerwcu 2020 roku w pierwszym zespole. Od tamtej pory rozegrał 38 meczów w drużynie prowadzonej przez Kostę Runjaica. Zanotował także trzy gole i dwie asysty. Smoliński jest także młodzieżowym reprezentantem Polski. Dotychczas wystąpił w dwóch meczach kadry U-21. Obecnie przebywa na zgrupowaniu przed pojedynkami z Łotwą i Izraelem.

- Kacper to wychowanek z krwi i kości, których w nowoczesnym futbolu jest coraz mniej - mówi D. Adamczuk. - To zawsze wartość dodana, na której chcemy budować nasz klub. W przypadku Kacpra połączona z jakością piłkarską, którą niewątpliwie ma. Kacper bardzo mocno pracuje nad sobą, rozwija się i wiem, że jego gra przyniesie kibicom Pogoni jeszcze wiele radości.

