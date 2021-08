Piłka nożna. Wędrychowski w Górniku Łęczna

Marcel Wędrychowski do końca sezonu 2021/2022 będzie reprezentował barwy Górnika Łęczna. 19-letni piłkarz przechodzi do beniaminka PKO Ekstraklasy na zasadzie wypożyczenia. Pogoń Szczecin równocześnie przedłużyła umowę z zawodnikiem do końca czerwca 2025 roku.

W pierwszym zespole Pogoni młody pomocnik zagrał dotychczas cztery mecze, a w obecnym sezonie wszedł na boisko tylko w spotkaniu rewanżowym Ligi Konferencji Europy z NK Osijek. Na poziomie III ligi wystąpił łącznie w 40 spotkaniach drużyny rezerw.

- Marcel to chłopak o bardzo dużym potencjale, ale nie da się ukryć, że w ostatnim czasie rywalizacja na jego pozycji bardzo wzrosła. Dalej jednak wierzymy w niego, dlatego zdecydowaliśmy się wypożyczyć go do Górnika i zarazem przedłużyć kontrakt o kolejny rok. Pierwsze tygodnie Kryspina Szcześniaka w Łęcznej pokazują, że nasi młodzieżowcy mogą w Górniku zbierać cenne doświadczenie na poziomie ekstraklasy. Ciężką pracą Marcel musi udowodnić swoją wartość, wywalczyć miejsce w składzie i za rok wrócić do Szczecina bogatszy w ekstraklasowe doświadczenia. - mówi szef pionu sportowego Dariusz Adamczuk.

Górnik Łęczna jest obecnie na 18. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. W zespole z Lubelszczyzny występuje już inny młodzieżowiec wypożyczony z Pogoni Szczecin - Kryspin Szcześniak.

(woj)