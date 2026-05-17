Piłka nożna. Walka o utrzymanie w III lidze, czyli derby dla Pogoni [GALERIA]

W zachodniopomorskich derbach na wyspie Uznam nie brakowało podbramkowych sytuacji. Fot. km

W piłkarskiej III lidze pewne utrzymania są już dwa zachodniopomorskie zespoły, Flota i Kluczevia, lecz zdegradowane zostało Wybrzeże Rewalskie, zaś Błękitni, a szczególnie rezerwy Pogoni, toczą zażarty bój o utrzymanie.

FLOTA Świnoujście - POGOŃ II Szczecin 1:2 (0:1); 0:1 Jacek Czapliński (35), 0:2 Kacper Smoliński (49 karny), 1:2 Hubert Turski (86 karny).

Rezerwy szczecińskiego ekstraklasaowicza wracają ze Świnoujścia z cennymi trzema punktami wywalczonymi w derbach województwa. Portowcy mogli już w tej kolejce pogrzebać szanse na utrzymanie w III lidze, a ochotę na zatopienie marzeń o utrzymaniu ekipy ze Szczecina miała Flota, ale końcówka sezonu w wykonaniu nadmorskiego zespołu przypomina komedię pomyłek.

Flota wygrała w ostatniej kolejce w Niechorzu z Wybrzeżem Rewalskim, więc samopoczucie przed starciem z Pogonią było dobre. Rezerwy Dumy Pomorza do Świnoujścia też jechały z pewną dozą optymizmu. Skoro pierwsza drużyna się utrzymała, to czemu Pogoń II ma tego nie zrobić? Dodatkowo Portowcy mogli sobie przypomnieć, że zazwyczaj w Świnoujściu wygrywają, tak jak ostatnio w Pucharze Polski ZZPN. Po kwadransie gry czerwoną kartką ukarany został Miłosz Jandziak z Floty za faul taktyczny na napastniku Pogoni, który wychodził na pozycję sam na sam z bramkarzem. W 36. minucie defensywę Floty sforsował Czapliński strzelając z 5 metra do bramki strzeżonej przez Dariusza Krzysztofka, który podczas dobitki był już bez szans. Widmo przegranej zajrzało w oczy Wyspiarzy, a Portowcy weszli jedną nogą do łodzi, na której napisano „utrzymanie w III lidze”. Po zmianie stron sędzia znów nie był łaskawy dla Floty i podyktował rzut karny, wykorzystany przez Smolińskiego. Flota nie złożyła jednak broni i zdołała w 86 minucie złapać kontakt, za sprawą byłego Portowca Turskiego, który wykorzystał jedenastkę podyktowaną za faul właśnie na nim. Pikanterii meczu dodała druga czerwona kartka dla Floty, którą za dwie żółte zobaczył Hubert Sadowski (były zawodnik Pogoni), więc można powiedzieć, że ekipa ze Świnoujścia nie ma najlepszej passy za nowego trenera Tomasza Pawliczaka.

BŁĘKITNI Stargard - NOTEĆ Czarnków 1:1 (1:0); 1:0 Kamil Koczy (33), 1:1 Hubert Szulc (63).

VICTORIA Września - KGS POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard 2:1 (1:1); 1:0 Kacper Chałupniczak (2), 1:1 Dmytro Jefimenko (41), 2:1 Jakub Giełda (54).

POLONIA Środa Wlkp. - WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal 4:0 (2:0); 1:0 Damian Kołtański (22), 2:0 Szymon Sarbinowski (30), 3:0 Damian Kołtański (73), 4:0 Damian Kołtański (75). ©℗ (km)









