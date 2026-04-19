Piłka nożna. Zmienne szczęście Stargardzian w III lidze

Fot. km

W piłkarskiej III lidze ze zmiennym szczęściem grały stargardzkie zespoły, a znacznie lepiej idzie Kluczevii, która strzeliła 3 gole w końcówce, a trafiać zaczęła od rzutu karnego.

Błękitni natomiast, mimo pozyskania dwóch pomocników z wycofanego z II ligi GKS-u Jastrzębie, 22-letniego Kamila Koczego (w tym sezonie 22 mecze i jeden gol w II lidze, a na inaugurację w stargardzkim klubie wywalczył rzut karny) oraz 25-letniego Nataniela Wybrańca (21 ligowych spotkań w GKS-ie) po wyrównanym pojedynku ulegli Wdzie, a mecz rozstrzygnął się w końcówce.

KGS POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - NOTEĆ Czarnków 3:0 (0:0); 1:0 Kacper Pietrzyk (68 karny), 2:0 Filip Balcewicz (74), 3:0 Dmytro Jefimenko (75).

WDA Świecie - BŁĘKITNI Stargard 3:2 (1:1); 1:0 Kajetan Wojciechowski (10), 1:1 Wojciech Fadecki (38 karny), 2:1 Jay Jaskólski (79), 3:1 Jakub Skupień (88), 3:2 Wojciech Fadecki (90).

LIPNO Stęszew - POGOŃ II Szczecin 1:0 (1:0); 1:0 Bartosz Moczyński (45). ©℗ (mij)

