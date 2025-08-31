Piłka nożna. W III lidze strzelają znani zawodnicy. Flota w roli głównej

Piłkarze Floty strzelili 4 gole, a mogli znacznie więcej... Fot. Piotr ZGRAJA/Flota/Facebook

W sobotę w roli głównej wystąpili na III-ligowych boiskach piłkarze nadmorskiej Floty, a wśród strzelców z trzeciego frontu było sporo znanych nazwisk.

FLOTA Świnoujście - LIPNO Stęszew 4:0 (2:0); 1:0 Aron Stasiak (7), 2:0 Patryk Paczuk (44), 3:0 Hubert Turski (65), 4:0 Hubert Turski (76).

Piłkarze z wyspy Uznam posiadali przez cały mecz dużą przewagę i mogli wygrać zdecydowanie wyżej, a goście mieli praktycznie tylko jedną dobrą okazję strzelecką. Pierwszy gol padł po strzale byłego portowca, pozyskanego ze Świtu Szczecin Stasiaka, a wynik podwyższył wychowanek Floty Paczuk (grał też w Świcie i Pogoni, a ostatnio w Wybrzeżu Rewalskim), a po przerwie dwoma skutecznymi strzałami końcowy rezultat ustalił Turski, który jeszcze niedawno występował na Twardowskiego.

ZAWISZA Bydgoszcz - POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard 4:2 (3:0); 1:0 Filip Kozłowski (2), 1:0 Filip Kozłowski (29), 3:0 Patryk Skórecki (44), 3:1 Michał Marczak (74), 4:1 Maciej Kona (89), 4:2 Michał Marczak (90).

Bydgoski lider już na samym początku objął prowadzenie, po strzale byłego napastnika Pogoni Szczecin i Kotwicy Kołobrzeg, a przed przerwą na 3:0 podwyższył znany z zachodniopomorskich boisk pomocnik (Pogoń Barlinek, Kotwica Kołobrzeg i Błękitni Stargard), więc wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty, ale w ostatnim kwadransie stargardzianie wrócili do gry poprawiając nieco rezultat... ©℗

(mij)