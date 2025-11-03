Piłka nożna. Derbowy remis choć portowcy prowadzili 3:0...

Fot. MKS Flota/Facebook

W niedzielę odbyły się dwa mecze piłkarskiej III ligi z udziałem zachodniopomorskich zespołów, a w wieczornych derbach na Karłowicza rezerwy szczecińskiej Pogoni już po pół godzinie gry prowadziły z Flotą Świnoujście 3:0, ale mecz zakończył się ostatecznie podziałem punktów.

Pogoń II Szczecin - Flota Świnoujście 3:3 (3:1); 1:0 Jacek Czapliński (13), 2:0 Kacper Kostorz (23), 3:0 Natan Ława (30), 3:1 Michał Graczyk (37), 3:2 Patryk Paczuk (62), 3:3 Harun Hamid (65).

Szczecinianie obiecująco rozpoczęli zawody i już po niecałym kwadransie prowadzili po strzale Czaplińskiego z szerokiego ekstraklasowego składu, a dziesięć minut później wynik podwyższył rezerwowy ekstraklasowicz Kostorz, zaś trzeciego gola zdobył trenujący z ekipą Thomasa Thomasberga Ława, syn weterana najwyższej klasy rozgrywkowej Bartosza Ławy. Goście nie poddali się jednak i przed przerwą bramkę strzelił Graczyk, a po zmianie stron autorem kontaktowego trafienia był wychowanek Floty Paczuk, były portowiec i m.in. II-ligowiec ze Skolwina. Pogoń wyspiarzy okazała się ostatecznie skuteczna, a do wyrównania doprowadził Pakistańczyk z angielskim paszportem Hamid.

Noteć Czarnków - Błękitni Stargard 3:1 (2:0); 1:0 Jan Mierzwa (30), 2:0 samobójcza (40), 2:1 Damian Niedojad-Bednarczyk (62), 3:1 Arkadiusz Kaczmarek (90+2 karny).

Czarnkowianie objęli prowadzenie po uderzeniu Mierzwy, byłego napastnika szczecińskiej Pogoni, a dziesięć minut później wynik został podwyższony po samobójczej bramce jednego ze stargardzian. Po przerwie kontaktowego gola zdobył Niedojad-Bednarczyk i Błękitni ruszyli do ataku walcząc o remis. Gospodarzom udało się jednak "zamknąć" mecz po golu z jedenastki w doliczonym czasie. ©℗ (mij)

