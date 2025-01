Piłka nożna. Wahan Biczachczjan w Legii Warszawa

Fot. Ryszard Pakieser

Oficjalnie potwierdzona została informacja, którą my podaliśmy już kilka dni temu, że reprezentant Armenii w piłce nożnej. 25-letni Wahan Biczachczjan, przechodzi z jeszcze ekstraklasowej Pogoni Szczecin do występującej w Lidze Konferencji Europy Legii Warszawa. Stołeczny klub zamieścił informację na stronie internetowej, a Pogoń potwierdziła to także w internecie. Ormiański pomocnik przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do Legii Warszawa, z którą podpisał kontrakt obowiązujący do 31 grudnia 2027 roku.

Biczachczjan spędził w Szczecinie 1101 dni, gdyż do Pogoni trafił w styczniu 2022 roku. W tym czasie zdobył z Pogonią brązowy medal mistrzostw kraju, dotarł do finału Pucharu Polski oraz dwukrotnie wystąpił w Lidze Konferencji Europy. W granatowo-bordowy rozegrał 112 meczów, w tym 95 spotkań PKO BPi Ekstraklasy (15 strzelonych goli, 11 asyst), 7 zawodów Ligi Konferencji Europy UEFA (1 strzelony gol) i 10 pojedynków Pucharu Polski (2 strzelone gole, 1 asysta).

Nadzwyczaj szczupła kadra Pogoni doznała ogromnego osłabienia, a zanosi się na kolejne ubytki... (mij)