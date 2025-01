Piłka nożna. Po Zechu i Biczachczjanie, kolej na sprzedaż Koútrisa i Wahlqvista! Niedobitki zagrają z Węgrami

Nie zobaczymy już chyba na Twardowskiego dośrodkowań z lewej strony greckiego obrońcy... Fot. Ryszard PAKIESER

Ekstraklasowa Pogoń Szczecin, pro rozwiązaniu kontraktu z Benediktem Zechem i sprzedaży do Legii Warszawa Wahana Biczachczjana, zaproponowała AEK-owi Ateny kupno Leonárdo Koútris za milion euro o czym poinformował portal internetowy Transfermarkt, a portal 90minut podał, że Duma Pomorza sprzeda też Linusa Wahlqvista. Ten drugi portal już jakiś czas temu informował, że Efthýmisem Kouloúrisem interesują się Panathinaïkós Ateny i Legia.

Tradycyjnie już przypominamy listę zawodników, którzy ostatnio opuścili gród Gryfa: Kóstas Triantafyllópoulos, Kryspin Szcześniak, Jakub Bartkowski, Luís Mata, Bartłomiej Mruk, Damian Dąbrowski, Jean Carlos Silva, Kamil Drygas, Michał Kucharczyk, Pontus Almqvist, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Łęgowski, Kacper Kostorz, Paweł Stolarski, Mariusz Fornalczyk, Bartosz Klebaniuk, Luka Zahovič i praktycznie także Dante Stipica, a nieco wcześniej odeszli m.in.: Adam Buksa, Kamil Wojtkowski, Jakub Piotrowski, Sebastian Walukiewicz, Kacper Kozłowski, Adrian Benedyczak czy Marcin Listkowski...



Tak więc nie wiadomo, kto zostanie w naszej drużynie do wiosny, bo wyprzedaż trwa w najlepsze. Niedobitki portowców w piątek o godz. 15 (czasu polskiego) rozegrają sparing z węgierskim zespołem Paksi FC. Będzie to ostatni mecz kontrolny naszej drużyny podczas tegorocznego obozu w tureckim Belek, gdzie nasza drużyna będzie przebywać do soboty. Paksi to rywal nam dobrze znany, bo Pogoń z węgierską ekipą rywalizowała sparingowo dwukrotnie na zeszłorocznym obozie w Belek. Wówczas oba spotkania zakończyły się wygranymi portowców, 3:0 oraz 3:1.

(mij)