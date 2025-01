Piłka nożna. Pogoń działa konsekwentnie! Biczachczjan w Legii Warszawa...

Reprezentanta Armenii Wahana Biczachczjana nie zobaczymy już w granatowo-bordowych barwach. Fot. Ryszard PAKIESER

Przebywająca na zgrupowaniu w tureckim Belek ekstraklasowa Pogoń Szczecin wygrała w piłkarskim sparingu z ósmą drużyną kazachskiej ekstraklasy - Kajsarem Kyzyłorda, ale jest to mało istotne w porównaniu z informacją podaną przed meczem przez szczeciński klub, że jeden z najlepszych zawodników, reprezentant Armenii Wahan Biczachczjan, opuszcza zgrupowanie w tureckim Belek i udaje się na testy medyczne przed transferem do nowego klubu.

Ormianin piłkarzem Pogoni został w styczniu 2022 roku i od tamtej pory rozegrał w granatowo-bordowych barwach 112 oficjalnych spotkań, w których strzelił 18 goli i zanotował 12 asyst. Tej zimy przymierzany już był do izraelskiego Maccabi Tel Awiw, ale jak podaje internetowy portal 90minut.pl, trafi najprawdopodobniej do Legii Warszawa, a wspomniany portal informuje ponadto, że na Łazienkowską przejść ma również najskuteczniejszy strzelec Pogoni Grek Efthýmis Kouloúris, a do Lecha Poznań trafić ma jego rodak, obrońca Leonárdo Koútris. Przypomnijmy, że tej zimy z Pogoni odszedł już doświadczony stoper Austriak Benedikt Zech, który powrócił do klubu w swoim kraju SC Rheindorf Altach. W internecie, ale na innych stronach, pojawiają się informacje, że Pogoń chce sprzedać do Atalanty Bergamo, lub innego włoskiego klubu Adriana Przyborka, ale chciałaby za niego 5 mln euro, co nieco utrudnia szczecińskim włodarzom klubu zadanie... Jednego więc nie można odmówić Pogoni i jej władzom, a mianowicie konsekwencji w pozbywaniu się klasowych piłkarzy! Przypomnijmy, że w ostatnich kilkunastu miesiącach Dumę Pomorza opuścili: Kóstas Triantafyllópoulos, Kryspin Szcześniak, Jakub Bartkowski, Luís Mata, Bartłomiej Mruk, Damian Dąbrowski, Jean Carlos Silva, Kamil Drygas, Michał Kucharczyk, Pontus Almqvist, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Łęgowski, Kacper Kostorz, Paweł Stolarski, Mariusz Fornalczyk, Bartosz Klebaniuk, Luka Zahovič i praktycznie także Dante Stipica, a nieco wcześniej odeszli m.in.: Adam Buksa, Kamil Wojtkowski, Jakub Piotrowski, Sebastian Walukiewicz, Kacper Kozłowski, Adrian Benedyczak czy Marcin Listkowski.

Piłkarski mecz kontrolny: POGOŃ Szczecin - KAJSAR Kyzyłorda 2:0 (0:0); 1:0 Maciej Wojciechowski (52), João Gamboa (83).

POGOŃ (I połowa): Krzysztof Kamiński - Jakub Lis, Danijel Lončar, Dimítris Keramítsis, Leonárdo Koútris - Rafał Kurzawa, Kacper Łukasiak, Alexander Gorgon, Adrian Przyborek, Kamil Grosicki - Patryk Paryzek

POGOŃ (II połowa): Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Dimítris Keramítsis (70 Mateusz Bąk), Wojciech Lisowski, Kacper Smoliński (85 Jakub Zawadzki) - Marcel Wędrychowski (70 Antoni Klukowski), Maciej Wojciechowski (88 Mateusz Kaczorek), João Gamboa, Fredrik Ulvestad, Olaf Korczakowski (88 Olivier Siniawski) - Efthýmis Kouloúris

Ostatni sparing portowcy rozegrają w piątek z węgierskim FC Paksi, a następnego dnia wracają do kraju.

(mij)