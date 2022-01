Piłka nożna. Turniej Kadr Powiatowych ZZPN

Od września 2021 roku do stycznia 2022 roku przeprowadzone zostały przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej konsultacje selekcyjne dla roczników 2010 i 2011 w celu wyłonienia najbardziej uzdolnionych chłopców z województwa zachodniopomorskiego.

- Najwięcej utalentowanych zawodników pochodzi z mniejszych miejscowości, dlatego zrobimy wszystko, aby w naszym województwie nie przeoczyć żadnego talentu - mówi prezes ZZPN i wiceprezes PZPN do spraw szkoleniowych Maciej Mateńko.

Całe województwo zostało podzielone geograficznie na 6 stref, a jedną z nich tworzy Szczecin z Policami. W każdej strefie odbyły się konsultacje, gdzie związkowi trenerzy obserwowali od 30 do 40 zawodników, dzięki czemu szkoleniowcy obejrzeli ponad 450 chłopców z 80 klubów. Po tych konsultacjach wybrane zostały reprezentacje stref, które spotkały się w Szczecinie na Turnieju Kadr Powiatowych ZZPN. Dla zawodników, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w turnieju, zostanie zorganizowana jeszcze jedna konsultacja, która jest planowana na marzec.

- Docelowo chcemy wybrać około 30-osobową, dosyć szeroką kadrę - powiedział Jakub Śpiegowski, trener kadry rocznika 2010. - Jednak nie będzie to twór zamknięty. Nadal będziemy robić dodatkowe konsultacje i sprawdzać kolejnych chłopców. Może nawet uda się stworzyć kadrę chłopców późno dojrzewających. Wymaga to ogromnego nakładu pracy i sporo poświęconego czasu, ale chcemy próbować różnych rozwiązań. Dla tych chłopców to duże wyróżnienie i być może dodatkowa motywacja do pracy, nie chcemy się więc zamykać na wąską grupę tylko z wiodących klubów. Nie chcemy też przegapić żadnego chłopca. Przecież w tych mniejszych ośrodkach jest niezwykle dużo wyróżniających się zawodników. Trenerzy kadr w Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej działali tak wcześniej w roczniku 2009, my tak działamy w roczniku 2010 i tym samym śladem idą koledzy z rocznikiem 2011.

(mij)