Piłka nożna. Trzydziestu portowców na zgrupowaniu w Opalenicy

30 zawodników znalazło się w kadrze ekstraklasowej drużyny Pogoni Szczecin, która w środę w wielkopolskiej Opalenicy rozpoczęła obóz przygotowawczy do nowego sezonu. W zgrupowaniu biorą udział również zawodnicy, którzy po rundzie wiosennej powrócili na Twardowskiego z wypożyczeń, a brakuje oczywiście Kacpra Kozłowskiego, który jest reprezentacji narodowej Paulo Sousy na mistrzostwach Europy.

Od początku obozu do ekipy Kosty Runjaica dołączy dwóch piłkarzy, którzy po wypożyczeniach mieli trochę dłuższe urlopy: Kryspin Szcześniak (GKS Jastrzębie) oraz Bartłomiej Mruk (Błękitni Stargard). W sezonie 2021/22 obaj będą mieć status młodzieżowców. Do drużyny dołączy też zakontraktowany niedawno młody bramkarz Bartosz Klebaniuk, który przyszły sezon ma spędzić na wypożyczeniu w Pogoni Siedlce skąd przyszedł. Wciąż nieobecny jest Kacper Kozłowski, który przebywa z reprezentacją Polski na finałach Euro 2020.

Kadra na obóz w Opalenicy:

Bramkarze: Jakub Bursztyn, Bartosz Klebaniuk, Dariusz Krzysztofek, Dante Stipica,

Obrońcy: Jakub Bartkowski, Igor Łasicki, Mariusz Malec, Luis Mata, Hubert Matynia, Bartłomiej Mruk, Paweł Stolarski, Kryspin Szcześniak, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech,

Pomocnicy: Jean Carlos, Damian Dąbrowski, Kamil Drygas, Mariusz Fornalczyk, Alexander Gorgon, Sebastian Kowalczyk, Michał Kucharczyk, Rafał Kurzawa, Mateusz Łęgowski, Kacper Łukasiak, Kacper Smoliński, Marcel Wędrychowski, Maciej Żurawski,

Napastnicy: Adrian Benedyczak, Hubert Turski, Luka Zahović.

Przed wyjazdem na zgrupowanie defensywny pomocnik Damian Dąbrowski podpisał nową umowę z Pogonią, a kontrakt wiąże piłkarza z Dumą Pomorza do końca czerwca 2024 roku. Dąbrowski trafił do Pogoni w sierpniu 2019 roku. Wówczas podpisał 3-letni kontrakt, obowiązujący do końca czerwca 2022 roku. Klub już teraz zdecydował się przedłużyć umowę z pomocnikiem. Zawodnik przyszedł na świat 7 sierpnia 1992 roku w Kamiennej Górze. Jest wychowankiem Zagłębia Lubin, w którym debiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Reprezentował też Górnik Polkowice oraz Cracovię. Dwukrotnie rywalizował w eliminacjach Ligi Europy. W ekstraklasie rozegrał 229 spotkań (z czego 52 w Pogoni), w których strzelił 8 bramek. Mierzy 182 centymetry. W 2016 roku pomocnik zagrał jeden mecz w seniorskiej reprezentacji Polski. Był również powoływany na zgrupowania w 2017 roku.

- Z przedłużenia umowy z Damianem cieszę się jeszcze mocniej, niż z pozyskania zawodnika niespełna 2 lata temu – mówi szef pionu sportowego Dariusz Adamczuk. – Wówczas dokonywaliśmy transferu piłkarza wiodącego na swojej pozycji w lidze, a od tego czasu Damian jeszcze się rozwinął. Dziś stanowi o sile środka pola Pogoni i tworzy kręgosłup drużyny. Cieszymy się z tego, że on dostrzega rozwój klubu i chciał zostać z nami na dłużej. Teraz będzie miał szansę rywalizować z klubem również na arenie międzynarodowej.

W ostatnich miesiącach umowy z Pogonią Szczecin przedłużyli już: Maciej Żurawski, Marcel Wędrychowski, Kamil Drygas, Jakub Bartkowski, Mariusz Malec oraz Kostas Triantafyllopoulos.

